العراق يعلن عن خطة جديدة للسيطرة على وباء كورونا

بغداد – أعلن العراق اليوم الجمعة، عن خطة متكاملة للسيطرة على فيروس كورونا بعدَ تطبيق الحظر المناطقي في العاصمة بغداد.

وقال وزير الصحة العراقي حسن التميمي، إن العراق وضع خطة متكاملة للسيطرة على بؤر فيروس كورونا بعدَ دخول الحظر المناطقي حيز التنفيذ في العاصمة بغداد وإغلاقها بالحواجز الكونكريتية لمدة أسبوعين.

وأضاف أن الخطة تأتي بعد تجهيز وزارة الصحة بـ 16 مختبرا متطورا بإمكانها العمل على مدار 24 ساعة وإجراء 10 آلاف فحص يومي.

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت قبل 24 ساعة عن أعلى معدل إصابة بفيروس كوفيد 19 وصلت الى 153 حالة .

وكشفت منظمة الصحة العالمية في العراق، عن تفاصيل الإجراءات الصحية المتخذة في الحظر المناطقي.

من جهته كشف ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل، عن اقتراح قدم لوزارة الصحة بفرض الحظر المناطقي، مبينا أن نتائج الحظر المناطقي ستتضح خلال يومين أو ثلاثة أيام، من خلال معرفة مدى التزام المواطنين والجهات المعنية.-(بترا)