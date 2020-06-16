العراق يقدم مذكرة احتجاج ضد تركيا على قصفها لأراضيه

بغداد -دانت الحكومة العراقية، الثلاثاء، القصف الجوي التركي للأراضي العراقية، وقدمت مذكرة احتاج بهذا الصدد.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه تم استدعاء السفير التركي لدى العراق وتسليمه مذكرة احتجاج ،على خلفية القصف الجوي التركي للأراضي العراقية وترويع الناس، معتبرة ذلك انتهاكا لحُرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية، ومُخالِفا للمواثيق الدوليّة، وقواعد القانون الدوليّ ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادىء حسن الجوار، والاحترام المُتبادل.

وأضافت انه طُلب من السفير التركي ببغداد نقل المُذكّرة إلى الجهات التركيّة المُختصّة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حدّ لهذه الانتهاكات، ومنع وُقُوعها مُستقبلاً.

يشار إلى أن الطيران الحربي التركي ينفذ عمليات قصف في مناطق شمالي العراق منذ ثلاثة أيام مستهدفا حزب العمال الكردستاني المعارض التركي ويتخذ من الأراضي العراقية ملاذاً له.(بترا)