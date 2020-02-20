العراق يمنع دخول السياح الإيرانيين بسبب ظهور حالات جديدة لكورونا في إيران

بغداد – قررت وزارة الداخلية العراقية اليوم الخميس، تعليق منح السمة السياحية لحاملي الجوازات الإيرانية.

ويأتي صدور القرار في أعقاب وثائق صادرة من وزارة الصحة العراقية تتضمن مقترحات لخلية الأزمة بشأن فيروس “كورونا”، بمنع دخول القادمين من إيران ومنع كافة العراقيين من السفر إلى إيران.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت الخميس عن إغلاق جامعات ومدارس ، بعد ثبوت إصابات جديدة بفيروس “كورونا” في البلاد.(بترا)