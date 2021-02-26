العراق ينفي التعاون مع أميركا ضد مواقع مسلحة بسورية

بغداد – نفى العراق،اليوم الجمعة أي تعاون مع القوات الأميركية بشأن الهجوم ضد المواقع المسلحة داخل الأراضي السورية.

وأبدت وزارة الدفاع العراقية، في بيان اليوم الجمعة، استغرابها لما ورد في تصريحات وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن والمتعلقة بحصول تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع العراق سبق استهداف بعض المواقع داخل الأراضي السورية.

وقالت الوزارة، “وإذ ننفي مثل هذه المعلومات الأميركية بشأن التعاون، نؤكد أن تعاوننا مع قوات التحالف الدولي منحصر بالهدف المحدد لتشكيل هذا التحالف، والخاص بمحاربة عصابة داعش الارهابية، وتهديدها للعراق، بالشكل الذي يحفظ سيادة العراق وسلامة أراضيه”.-بترا