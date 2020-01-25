العراق.. 4 قتلى في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن

بغداد– أعلنت مصادر أمنية وطبية، السبت، عن مقتل أربعة محتجين عراقيين في بغداد وجنوب البلاد (3 قتلى في ذي قار وقتيل في بغداد)، خلال مواجهات مع القوات الأمنية التي بدأت صباحاً إعادة فتح شوارع، ما أثار مخاوف من فض الاحتجاجات المطلبية بالقوة، وأكد مكتب حقوق الإنسان في ذي قار عن سقوط 3 قتلى واصابة 17 آخرين.



فيما أفادت مصادر بإصابة 28 محتجاً وسط العاصمة العراقية بغداد، جراء اشتباكات بين القوى الأمنية وعدد من المعتصمين، مشيرة إلى توافد عدد كبير منهم إلى ساحة التحرير والخلاني والوثبة.

وأوضحت أن حالة من الكر والفر حصلت بين المتظاهرين وقوات الأمن، بعد أن عمدت الأخيرة إلى إزالة الخيم من ساحات الاعتصام، لاسيما في الخلاني.

كما أشارت إلى سماع أصوات إطلاق نار، وقنابل غاز مسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق في ساحة التحرير.

وفي وقت لاحقت قوات مكافحة الشغب عدداً من المحتجين عند جسر السنك، كما أطلقت الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 16 محتجاً بحالات اختناق. بينما أفادت مصادر محلية بأن القوات الأمنية أحرقت خيم المتظاهرين بعد اقتحامها جسر السنك، وأزالت الحواجز الخرسانية قرب ساحة الاعتصام في العاصمة.

بالتزامن مع المواجهات، تزايدت أعداد المحتجين في ساحة التحرير، وسط بغداد. في حين أفاد شهود عيان لرويترز، بتقدم قوات الأمن العراقية نحو ساحة التحرير وإطلاق النار على المحتجين.-العربية