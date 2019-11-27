العربيات رئيسا لجمعية أطباء العيون الأردنية

عمان – أسفرت نتائج انتخابات جمعية اطباء العيون الأردنية التي جرت مساء أمس عن فوز الدكتورمعاذ العربيات برئاسة الجمعية بحصوله على 56 صوتا على منافسيه كل من الدكتور سمير الملقي والدكتور هيثم البكري والدكتور منير اندي.

وفاز في عضوية لجنة الأدارة كل من الأطباء الدكتورة ريما السكر وحصلت على 81 صوتا يليها الدكتورة ليلى عبابنة وحصلت على 72 والدكتور خالد عايش وحصل على 70 صوتا والدكتور ثابت العودات وحصل على 65 صوتا والدكتور ابراهيم سعيدات وحصل على 64 صوتا والدكتور محمد شديفات وحصل على 57 صوتا .

وحل كل من الدكتورة سهير حمارنة والدكتور قاسم عبيدات عضوي احتياط