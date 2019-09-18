“العربية المشتركة” ثالثا في الانتخابات الإسرائيلية – النتائج شبه النهائية

القدس المحتلة – ايمن الحنيطي- اظهرت النتائج شبه النهائية للانتخابات الاسرائيلية التي جرت امس الثلاثاء فوزا كاسحا للقائمة المشتركة العربية ، بعد فرز 91.5بالمئة من اصوات الناخبين، وفقاً لمعطيات لجنة الانتخابات المركزية التي نشرتها وسائل اعلام عبرية.

وبحسب المعطيات التي نشرتها صباح اليوم القناة 13 العبرية حلت القائمة المشتركة ثالثا بحصولها على 12 مقعدا بعد الحزبين الكبيرين الرئيسيين ، الليكود بزعامة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، وازرق ابيض بزعامة الجنرال السابق بيني غانتس،حيث حصلا على 32 مقعدا لكل منهما.

وتضم “القائمة العربية المشتركة” التي تمثل فلسطينيي 48 في إسرائيل أربعة احزاب سياسية، هي “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” برئاسة أيمن عودة، و”الحركة الموحدة” (الحركة الإسلامية التيار الجنوبي) برئاسة عباس منصور، والتجمع الوطني الديمقراطي، برئاسة مطانس شحادة، و”الحركة العربية للتغيير”، برئاسة احمد الطيبي.

وجاءت النتائج شبه النهائية على النحو التالي : ازرق ابيض/الليكود 32 مقعدا لكلاهما، القائمة المشتركة العربية 12 مقعدا، حزب شاس للمتدينيين الشرقيين ، و”اسرائيل بيتنا” لليهود الروس بزعامة افيغدور لبيرمان 9 مقاعد لكل مهما، ويهدوت هاتوراه للمتدينيين الغربيين 8 مقاعد ، وتحالف الاحزاب اليمينية المتشددة والمسمى “يميناه – الى اليمين بالعبرية ” 7 مقاعد ، وتحالف حزبي “العمل-غيشر” 6 مقاعد ، وتحالف المعسكر الديمقراطي المكون من حزب ميرتس ايقونة اليسار الاسرائيلي، وحزب ايهود باراك الجديد “اسرائيل ديمقراطية، ونشطاء اجتماعيين 5 مقاعد.

وبحسب النتائج شبه النهائية، فان نتنياهو لن يستطيع تشكل حكومته الخامسة بدون لبيرمان، ولبيرمان حسب ما اعلنه مراراً وتكراراً يريد اسقاط نتنياهو، وكذلك غانتس لن يستيطع تشكيل حكومة تصل الى 61 مقعدا من اصل 120 في الكينست ، اذ ان النتائج تمنحهما للان 56 مقعدا لكتلة اليمين ، و55 مقعدا لكتلة الوسط – اليسار .

سيناريوهات مفتوحة ومتعددة لتشكيلة الحكومة الاسرائيلية المقبلة، فربما تكون حكومة من 64 عضوا بين نتنياهو وغانتس، او حكومة وحدة وطنية واسعة من احزاب غانتس وليبرمان والليكود على الاغلب بدون نتنياهو الذي يواجه مذكرات اتهام وجلسات استماع بثلاثة ملفات فساد بتهم الغش والرشوة وخيانة الامانة، ستبدأ مطلع تشرين الاول المقبل.

والارجح للان هو حكومة وحدة وطنية علمانية ليبرالية واسعة من 73 عضواً من اصل 120 يشكلون الكنيست، وهي ستكون الانسب اسرائيليا فيما اذا طرحت خطة السلام الاميركية او ما تسمى ب “صفقة القرن” ً. –(بترا)