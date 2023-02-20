العربية لحماية الطبيعة تزرع 120 شجرة جاكرندة في غابة المدينة الرياضية

على أبواب ربيع 2023، واستمراراً لنشاطات العربية لحماية الطبيعة في حماية إرث الأردن الأخضر في مدينة الحسين للشباب – المدينة الرياضية، وضمن برنامج “القافلة الخضراء”، تمت زراعة 120 شجرة جاكرندة في الغابة التي تضررت سابقاً جراء الأحوال الجوية، وشارك في النشاط عطوفة مدير مدينة الحسين للشباب، السيد بسام الخلايلة، والسيد طايل العدوان مدير الزراعة، ورئيسة الهيئة الإدارية للعربية لحماية الطبيعة، رزان زعيتر، ومدير المشاريع التأهيلية للقافلة محمد قطيشات.

وكان برنامج القافلة الخضراء قد أنجز زراعة أشجار الجاكرندة والزنزلخت والخروب على عدة مراحل خلال الأشهر الماضية، لتنجح العربية لحماية الطبيعة بزراعة 166,069 شجرة في الأردن حتى نهاية 2022، منها 1,112 في المدينة الرياضية.