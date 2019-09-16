العربية لحماية الطبيعة تعقد شراكة استراتيجية مع الجامعة الأردنية

عمان- الغد- أبرمت العربية لحماية الطبيعة اتفاقية مع الجامعة الأردنية الأحد (١٥ أيلول\سبتمبر)، ينخرط بمقتضاها طلبة كلية اللغات الأجنبية ضمن نشاطات “العربية” في دعم البيئة المحلية والمزارع الأردني، وتحتسب لهم كخدمة مجتمع.

وعبرت مريم الجعجع، مديرة العربية لحماية الطبيعة، عن اعتزازها بهذه الاتفاقية الاولى من نوعها، لافتة إلى أن هناك محاولة لمأسسة العلاقة بين المنظمة والكليات الجامعية، وأضافت أن كلية اللغات في الجامعة الأردنية أخذت المبادرة لبناء علاقة استراتيجية، ستتيح الفرصة لرفع الوعي بأهمية الخدمة المجتمعية، وضرورة الحفاظ على الأرض والزراعة.

من جهته ثمّن عبد الكريم القضاة، رئيس الجامعة الأردنية، الجهود التي تبذلها “العربية”، مشيراً إلى أن الجامعة ارتأت أن توقع اتفاقية رغبة بالاستفادة من خبرات المنظمة في مجالات البيئة والزراعة.

وبمقتضى هذه الاتفاقية ستنظم ندوات وحلقات لزيادة الوعي البيئي لدى طلبة الجامعة، كما سيتم تبادل المطبوعات ونتائج البحوث العلمية فيما يتعلق بالواقع البيئي في الأردن.

وتطمح العربية من خلال هذه الاتفاقية بالتوسع لاحقاً، لتتمكن من العمل مع جميع كليات الجامعة الأردنية.