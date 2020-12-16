“العربية لحماية الطبيعة” تقطع شوطا بـ”طريق الشجر العربي”

عمان – قدمت العربية لحماية الطبيعة ممثلة برئيستها رزان زعيتر عرضاً حول مشروع “طريق الشجر العربي” أمام اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية التابعة للجامعة العربية، تمهيداً لتقديمه كوثيقة لاجتماع وزراء الزراعة والمياه العرب للموافقة عليه، بعد أن لقي الاستحسان والموافقة من قبل اللجنة في الاجتماع الرابع الذي افتتحته ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، ونسقه وديد عريان، مقرر اللجنة الفرعية.

و “طريق الشجر العربي” مشروع يجري تحضيره بمبادرة من العربية لحماية الطبيعة والشبكة العربية للسيادة على الغذاء بمظلة من الجامعة العربية، سيعبر من خلال مشاريع زراعية في عدد من الدول العربية، ويتابع ما بدأته “العربية” من خلال مشروعي “المليون شجرة” في فلسطين، و”القافلة الخضراء” في الأردن، واللذين يعتبران نموذجين مصغرين عن مشروع “طريق الشجر العربي”.

وأكدت اللجنة على بدء إعداد وثيقة “مشروع طريق الشجر في المنطقة العربية”، كما حثت المنظمات الأعضاء على تقديم الدعم الفني لإعداد الوثيقة.

وقد شارك في الاجتماع الذي جرى عبر تقنية الاتصال المرئي 5 دول عربية، كما شارك 6 من المنظمات العربية المتخصصة إضافة إلى 4 منظمات إقليمية ودولية (منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة FAO، برنامج االغذية العالمي WFP، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ESCWA، منظمة الهجرة الدولية IOM، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وهي الاتحاد العربي للأسمدة، الاتحاد العربي للصناعات الغذائية، مؤسسة بنوك الحياة الكريمة، منصة الشباب العربي للتنمية المستدامة).