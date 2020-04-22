”العربية للتنمية الزراعية” تحذر من ارتفاع أسعار الغذاء بسبب “كورونا”

عبدالله الربيحات

عمان- قالت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إن “فيروس كورونا المستجد، جعل العالم يعيش واحدة من أعمق وأخطر الأزمات التي عرفتها البشرية ولقد تجلت خطورة هذه الأزمة في مباغتتها لدول العالم أجمع، غنية وفقيرة”، مشيرة إلى أن “العالم العربي، مدعوة َإلى المبادرة باتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تضمد الجراح، التي تشير جل المؤشرات إلى أنها ستظل تنزف ولفترة طويلة”.

وأوضحت المنظمة في بيان صحفي، “أن القطاع الزراعي سيكون من أكثر القطاعات تأثراً بهذا الظرف العصيب، الذي يمر به العالم حاليا، حيث رصدت المنظمة مجموعة من الآثار المحتملة لهذا الوضع على الأمن الغذائي العربي بمحاوره المختلفة التى يمكن ان نذكر منها صعوبة الوصول إلى أسواق البيع بالجملة والتجزئة وأسواق مدخلات الإنتاج نتيجة لسياسات الإغلاق التي اتبعتها الدول عربيا وعالميا والتي فرضتها ضرورة التعاطي مع فيروس كوورنا”.

وبحسب المنظمة، فقد “ساهمت الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا في نقص الأيدي العاملة نتيجة لتقييد الحركة والآثار السلبية التي سيرتبها ذلك النقص على المساحات المزروعة والإنتاج والحصاد للموسم الحالي والمواسم القادمة محليا وعالميا”.

وأضافت، “أن استمرار أمد الجائحة سيترتب عليه نقص في المعروض وارتفاع بالطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار محلياً وعالمياً ويزداد أثر ذلك إذا ما تبنت الدول المصدرة لسياسات حمائية إغلاقية، وهو ما بدأت دلائله الأولى تلوح في الأفق”.

وحذرت المنظمة من “حدوث تأثيرات سلبية على مستويات الفقر بأبعاده المختلفة وزيادة أعداد الفقراء نتيجة للزيادة المتوقعة في أعداد العاطلين عن العمل وانخفاض دخول ذوي الدخل المحدود ممن يعتمدون في العيش على الدخل اليومي في الريف والحضر على حد سواء، وهو ما سيترتب عليه انخفاض قدراتهم على تأمين احتياجاتهم من السلع الغذائية الرئيسية، بالتالي تعرضهم لحالات سوء تغذية وانعدام الأمن الغذائي، ومن المتوقع ارتفاع أعداد الفقراء في المنطقة العربية بأكثر من 8 ملايين شخص”.

وحول انخفاض أسعار الطاقة وآثاره المحتملة، حذرت المنظمة “من ضعف قدرة الدول العربية المنتجة للنفط على تأمين احتياجاتها الاستهلاكية بالكفاءة المطلوبة، وخاصة إذا ما ارتفعت اسعار الغذاء الى مستويات عالية”، مشيرة إلى أن “انخفاض المخزونات الاستراتيجية للدول، وخاصة إذا ما طال أمد الجائحة نتيجة للسحب الزائد دون تعويض”.

ودعت المنظمة الدول العربية إلى “تبني مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها على الأمدين القريب والمتوسط، فعلى الأمد القريب، وبالإضافة إلى العمل من أحل زيادة إنتاج الغذاء، داعية إلى الاستمرار في تكوين ومراقبة مخزونات غذائية كافية من السلع الاستراتيجية، وترقية التجارة البينية العربية للسلع الغذائية في هذه الفترة، وتبسيط إجراءات استيراد الغذاء، سواء على مستوى التخفيف من القيود الإدارية، أو تسهيل التحويلات المصرفية”.

وطالبت بوضع “برامج للحماية الاجتماعية لتأمين حصول المواطنين وبشكل خاص الطبقات الهشة على الغذاء، ولو تطلب ذلك إعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات أو تعليقها مؤقتا، بالإضافة إلى السعي الى تبني برامج خاصة بدعم القطاع الزراعي وخاصة صغار المنتجين بما يمكنهم من تجاوز الآثار السالبة للجائحة”.

كما طالبت الدول العربية باتخاذ “تدابير حمائية مؤقتة لحماية المنتجين في القطاع الزراعي في الدول العربية خاصة على مستوى السلع الإستراتيجية، وتنفيذ برامج ارشادية من أجل مواجهة هدر الغذاء وتخفيض نسبة الفاقد من الغذاء”.