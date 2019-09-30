“العربية للطيران” تدشّن رحلاتها بين الشارقة وفيينا

الشارقة- أعلنت “العربية للطيران”، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن بدء تسيير رحلاتها المباشرة بين إمارة الشارقة والعاصمة النمساوية فيينا.

تستغرق الرحلة المباشرة إلى فيينا ست ساعات وتنطلق بمعدل أربع رحلات أسبوعيا أيام الأحد والأربعاء والجمعة والسبت، وستصبح بمعدل رحلة يوميا . وقام عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “العربية للطيران”؛ وجوليان جاغر، الرئيس التنفيذي المشارك والمدير التنفيذي للعمليات في مطار فيينا، بتدشين المسار الجديد رسميا اليوم خلال مؤتمر صحفي عقد في فيينا.

وبهذه المناسبة، قال عادل العلي: “يسعدنا البدء بتسيير رحلاتنا المباشرة بين الشارقة وفيينا، والتي ستوفر لعملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة والنمسا فرصة رائعة لاستكشاف البلدين والتمتع بعروض “العربية للطيران” التي تضمن القيمة مقابل المال. ونغتنم هذه الفرصة لنتوجه بالشكر إلى مطار فيينا الدولي على الدعم المتميز، ونتطلع قدما إلى شراكة طويلة الأمد”.

من جانبه، قال جوليان جاغر: “شهدنا خلال الأعوام القليلة الماضية نموا ملحوظا في أعداد السياح القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، لاسيما إلى فيينا التي تعد وجهة مفضلة للمسافرين من البلدان العربية. ونحن على ثقة بأن الرحلات المباشرة الجديدة التي بدأت “العربية للطيران” بتسييرها إلى مطار فيينا الدولي ستعود بفائدة كبيرة على المدينة. وفي حين سجلنا نمواً بنسبة تقارب 13 % في عدد الرحلات المتوجهة إلى منطقة الشرق الأوسط، فإننا أيضا نتطلع قدما لاستقبال المزيد من الزوار من منطقة الشرق الأوسط في مدينتنا الجميلة، في الوقت الذي سيحظى فيه المسافرون من فيينا بفرصة زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة واستكشاف ما تتمتع به من تنوع ثقافي فريد”.