“العربية للطيران” تسجل أرباحا صافية تجاوزت المليار درهم

عمان -أعلنت العربية للطيران (ش.م.ع)، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2019، والتي جاءت لتعكس ما حققته الشركة من معدلات قياسية في الأرباح والنمو المتواصل.

وسجلت “العربية للطيران” أرباحا صافية قياسية قدرها 1 مليار درهم إماراتي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2019، بزيادة نسبتها 80 % مقارنة بعام 2018 (بمعزل عن الإجراء المحاسبي المتعلق بالمخصصات الذي اتخذته العربية للطيران في عام 2018). وارتفعت إيرادات الشركة خلال السنة المالية الكاملة بنسبة 15 % لتبلغ 4.75 مليار درهم، مقارنة بالإيرادات المسجلة خلال السنة المالية 2018.

وجاءت النتائج المالية القوية خلال السنة المالية 2019 مدفوعة بالطلب المرتفع على رحلات الشركة، حيث قدمت “العربية للطيران” خدماتها لأكثر من 12 مليون مسافر انطلاقا من مراكز عملياتها الأربعة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر، مسجلة بذلك زيادة قدرها 10 % في عدد المسافرين مقارنة بعدد المسافرين في العام الماضي والبالغ 11 مليون مسافر. وارتفع معدل إشغال المقاعد – نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة – للسنة المالية 2019 بنسبة 2 % ليبلغ 83 %.

وأوصى مجلس إدارة “العربية للطيران” بتوزيع 9 % من رأسمال الشركة كأرباح للمساهمين، أي بمقدار 9 فلسات لكل سهم. وتم تقديم هذا المقترح عقب اجتماع مجلس إدارة العربية للطيران حيث سيتم طرح هذه التوصية للتصديق عليها من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.