“العربية للطيران” تعفي مسافريها من رسوم تغيير مواعيد السفر

عمان- أعلنت “العربية للطيران”؛ أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن انتهاج سياسة جديدة تتيح لعملائها مزيداً من المرونة في تغيير مواعيد السفر مع إعفائهم من الرسوم المترتبة على ذلك في ضوء القيود المفروضة حالياً على السفر. وتتيح سياسة الإعفاء الجديدة للمسافرين تعديل حجوزات سفرهم بدون أن يترتب عليهم دفع غرامات التغيير أو رسوم إعادة حجز التذاكر، الأمر الذي يؤكد التزام “العربية للطيران” بتوفير المرونة الكافية للعملاء وإعطاء الأولوية لراحتهم قبل كل شيء.

ويمكن لعملاء العربية للطيران تعديل حجوزاتهم الحالية والجديدة الصادرة حتى 31 آذار (مارس) الحالي؛ حيث تتيح لهم الناقلة فرصة تغيير مواعيد السفر إلى أي تاريخ آخر حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2020 مع إمكانية إجراء التعديلات حتى 72 ساعة قبل موعد المغادرة. وينطبق ذلك على جميع الرحلات الجوية التي تسيرها “العربية للطيران” من مراكز عملياتها الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة، والمغرب، ومصر.