“العربية للطيران” تعلن عن طلبية لشراء 120 طائرة “إيرباص”

الشارقة- حققت “العربية للطيران” (ش.م.ع)؛ أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنجازاً جديداً بالإعلان عن واحدة من أكبر طلبيات الطائرات ذات الممر الواحد في المنطقة، وذلك لشراء 120 طائرة من عائلة “إيرباص A320”. وكشفت الشركة عن طلبها خلال “معرض دبي للطيران 2019” عقب حفل توقيع حضره رئيس مجلس إدارة شركة “العربية للطيران” الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، والرئيس التنفيذي لشركة “إيرباص” جيوم فوري.

وستسهم هذه الصفقة، التي يتجاوز إجمالي قيمتها الشرائية 14 مليار دولار أميركي (القيمة الدفترية)، بتعزيز قوة الأسطول الحالي لشركة “العربية للطيران” بمقدار ثلاثة أضعاف؛ فضلاً عن دعمها لاستراتيجية الشركة الرامية لتوسيع شبكة وجهاتها العالمية. وتشمل الطلبات الجديدة: 73 طائرة من طراز A320neo، و27 طائرة من طراز A321neo، و20 طائرة من طراز A321XLR. وفيما تنتمي جميعها إلى عائلة “إيرباص A320″، ينفرد كل منها بقيمة استثنائية تدعم مساعي الشركة لتحقيق أهداف النمو الخاصة بها. ومن المقرر أن يبدأ تسليم الطائرات المطلوبة في العام 2024؛ علماً أن “العربية للطيران”، التي تتخذ من الشارقة مقراً رئيسياً لها، لم تحدد بعد نوع المحركات التي سيتم تزويدها في الأسطول الجديد.