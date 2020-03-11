“العربية للطيران” تقر توزيع 9 % أرباحاً نقدية

عمّان- وافقت الجمعية العمومية للشركة العربية للطيران، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (AIRARABIA)، خلال اجتماعها السنوي الذي انعقد في الشارقة اليوم، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 9 % من رأسمال الشركة على المساهمين (ما يعادل 9 فلسات للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2019. ويعكس ذلك عاماً آخر من الأداء المالي القوي الذي سجلته الناقلة الاقتصادية الحائزة على العديد من الجوائز.

وتأتي توصية مجلس الإدارة بتـوزيع أرباح نقدية بعد أن حققت العربية للطيران أداء مالياً قوياً للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2019، حيث سجلت أرباحا صافية قياسية بلغت مليار درهم إماراتي، بزيادة 80 % مقارنة بالأرباح التي سجلتها الشركة في العام السابق.

وخلال الاجتماع، وافقت الجمعية العمومية على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2019، كما أقرّت الميزانية العامة وحسابات أرباح وخسائر الشركة لنفس الفترة.

وصادقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2019، كما قامت بتعيين مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية الجديدة وحددت أتعابهم. كما وتم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة “العربية للطيران”: “كان العام 2019 استثنائيا بالنسبة للعربية للطيران، حيث ساهمنا بكل فخر في نمو قطاع الطيران الإقليمي واقتصاد المنطقة عموماً. ومع نجاحنا بتحقيق أرباح متميزة خلال العام، قررنا توزيع أرباح نقدية على مساهمينا بنسبة 9 % تأكيدا على التزامنا بتوفير قيمة طويلة الأمد لهم”.

وأضاف آل ثاني: “في ضوء التحديات المستمرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، نواصل التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية لشركتنا، والالتزام بفتح آفاق جديدة لنموذج الطيران الاقتصادي في المنطقة”.

وكانت “العربية للطيران” قد أضافت 16 وجهة جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية في العام 2019 انطلاقاً من مراكز عملياتها الرئيسية الأربع في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمغرب، ومصر. وتسلمت الشركة أيضاً 3 طائرات جديدة من طراز إيرباص A321 neo LR خلال العام ليصل حجم أسطولها إلى 55 طائرة تسير رحلاتها إلى أكثر من 170 وجهة عالمية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.

وتواصل “العربية للطيران” حصولها على الجوائز والتكريمات على الصعيدين المحلي والعالمي تقديراً لأدائها القوي وجهودها المجتمعية، حيث نالت في العام 2019 لقب “أفضل شركة طيران اقتصادي” في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال حفل توزيع جوائز موقع AirlineRating.com للتميز في قطاع الطيران. كما حصل الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة العربية للطيران” عادل العلي على جائزة “لورييت 2020” من مجموعة “آفييشن ويك نتوورك”، وذلك تكريما للاستراتيجية الاستثنائية التي تتبعها الشركة.

وكان برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة “سحاب الخير”، والذي يهدف إلى توفير تعليم مستدام وخدمات الرعاية الصحية في المجتمعات الأقل حظاً في مختلف أنحاء العالم، قد قام بإطلاق 9 مشاريع جديدة في كينيا، وسريلانكا، وبنجلاديش، ومصر.