شركات وأعمال

“العربية للطيران” تنال شهادة المشغل الجوي

منذ 20 دقيقة

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أبوظبي- أعلنت “العربية للطيران أبوظبي”، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها العاصمة أبوظبي، عن حصولها على ” شهادة المشغل الجوي” من الهيئة العامة للطيران المدني وبهذا، تستكمل الناقلة كافة الإجراءات اللازمة للبدء بتسيير رحلاتها من أبوظبي، لتصبح بذلك خامس ناقلة وطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي حصول “العربية للطيران أبوظبي” على “شهادة المشغل الجوي” تأكيدا على امتلاكها لكافة المقومات المهنية المطلوبة، ولامتثالها لجميع قوانين السلامة اللازمة لعمليات تشغيل الطائرات، إضافة إلى إثبات قدرتها على تسيير الرحلات الجوية بعد خضوعها لعملية تقييم صارمة من الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وستواصل “العربية للطيران أبوظبي” التنسيق عن كثب مع الهيئة العامة للطيران المدني لتحديد موعد إطلاق عملياتها التشغيلية تبعاً لتحسن ظروف السوق ورفع الحظر عن السفر الجوي.
وتمثل “العربية للطيران أبوظبي” ثمرة الاتفاقية الموقعة بين “الاتحاد للطيران” و”العربية للطيران” لإطلاق شركة طيران اقتصادي تكون بمثابة مشروع مشترك مستقل، وتتخذ من مطار أبوظبي الدولي مقراً ومركزاً رئيسياً لعملياتها. وتهدف الناقلة الجديدة التي تأتي استكمالاً للخدمات التي تقدمها “الاتحاد للطيران” من أبوظبي، إلى تلبية الطلب المتنامي في المنطقة على السفر الجوي منخفض التكلفة.

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