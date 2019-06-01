“العربي الإسلامي الدولي” يحتفل بشهر رمضان المبارك مع موظفيه

عمان- في إطار الاهتمام الذي يوليه البنك العربي الإسلامي الدولي للعلاقات الاجتماعية بين موظفيه وبالبيئة الاجتماعية الداخلية للبنك، وضمن تقليده السنوي للاحتفال بحلول شهر رمضان المبارك، أقام البنك مأدبة إفطار لموظفيه كافة، وذلك بفندق الماريوت- عمان بحضور “محمد سعيد” شاهين رئيس مجلس الإدارة وإياد العسلي المدير العام.

ومن جانبه، فقد أكد إياد العسلي، قائلا “إننا في البنك العربي الإسلامي الدولي نثمن الجهود والتفاني والعمل الدؤوب لموظفينا ونحرص على اغتنام الفرص للالتقاء بالموظفين ومشاركتهم الاحتفال بمختلف المناسبات على مدار العام، وبالأخص خلال شهر رمضان المبارك كونه مناسبة عطرة لتوطيد العلاقات الاجتماعية بين الموظفين”. ويذكر أن هذه الاحتفالات الرمضانية تتيح فرصة قيمة في هذا الشهر الفضيل لالتقاء الإدارة التنفيذية بجميع الموظفين؛ حيث تخلق أجواء حميمية أخوية وفرصة للالتقاء بين الموظفين وزملائهم.