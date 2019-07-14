“العربي الإسلامي” يرعى ملتقى تمويل الشركات الصغيرة في العقبة

عمان – الغد – رعى البنك العربي الإسلامي الدولي الملتقى الأول لبرامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والبنك المركزي والشركة الأردنية لضمان القروض تحت عنوان “برامج التمويل الميسرة وضماناتها للشركات الصغيرة والمتوسطة في محافظة العقبة”.

وعقد الملتقى برعاية رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف أحمد بخيت ونائب محافظ البنك المركزي الأردني عطوفة الدكتور عادل شركس، وبحضور رئيس قطاع الأعمال والاستثمار الدكتور محسن أبو عوض في البنك العربي الإسلامي الدولي.

هذا وقد عزز البنك مشاركته من خلال جناح مميز في المعرض الذي أقيم على هامش الملتقى، بهدف الالتقاء برياديي الأعمال وأصحاب المشاريع في محافظة العقبة، وتقديم شرح واف حول الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة المتوافقة مع أحكام الشريعة التي يقدمها البنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تغطي احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة.

وقدم نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، شرحا توضيحيا عن برنامج البنك المركزي لدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية (والذي يعتبر البنك العربي الإسلامي الدولي من البنوك المشاركة فيه)، والذي جاء بهدف تحسين فرص حصول القطاعات الاقتصادية على التمويل بآجال وكلف مناسبة خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني ، وبما يعزز من فرص النمو الشامل والمستدام في المملكة كما وقد أعلن عن قرب إطلاق برنامج سينفذه البنك المركزي استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بايجاد وتطوير برنامج تمويلي متكامل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب والمشاريع الريادية .

علما بأن البنك العربي الإسلامي الدولي هو من البنوك الرائدة في المملكة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ومن أول البنوك الإسلامية المستفيدة من برامج التمويل الموجهة لقطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنك المركزي الأردني والمبادر في اطلاق برنامج “كفالة” للتمويل الإسلامي مع الشركة الأردنية لضمان القروض.