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“العربي الإسلامي” يستضيف وفدا من المصارف الإسلامية الليبية ووكالة “France Expertise”

منذ 29 دقيقة

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عمان – الغد – استضاف البنك العربي الإسلامي الدولي وفدا يمثل مجموعة من المصارف الإسلامية الليبية ومستشارين من الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية France Expertise بهدف الإطلاع على تجربة البنك في مجال تمويل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونقل هذه التجربة للمصارف الليبية.

وكان في استقبال الوفد سعادة السيد اياد العسلي مدير عام البنك وعدد من المدراء التنفيذيين بهدف تقديم شرحا موسعا عن الدور الاقتصادي البارز الذي يقدمه البنك في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبرامج المتنوعة التي يقدمها لعملائه وأطر التعاون القائمة بينه وبين عدد من المؤسسات الدولية والوطنية ومن أبرزها البنك المركزي الأردني والشركة الأردنية لضمان القروض والصندوق العربي والبنك الدولي.

هذا ويعتبر البنك العربي الإسلامي الدولي اليوم من البنوك الرائدة في مجال دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأن نموذجه الخاص في هذا المجال أصبح من النماذج التي يعتد بها اقليميا وعالميا لتطوير الخدمات المصرفية الإسلامية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما فيها المشاريع الريادية والناشئة علماً بأن هذه الزيارة هي الثانية للبنك بتنظيم من الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية France Expertise بهدف إطلاع المزيد من المصارف الإسلامية الليبية على تجربة البنك في هذا المجال.

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