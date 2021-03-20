“العربي الإسلامي” يوقع مذكرة تفاهم مع “الائتمان العسكري”

عمان- تزامنا مع الذكرى العطرة لمعركة الكرامة، أعلن البنك العربي الإسلامي الدولي وصندوق الائتمان العسكري عن توقيع مذكرة تفاهم ضمن إطار المبادرة الملكية لمنافع المتقاعدين العسكريين (رفاق السلاح) التي تهدف لتقديم مجموعة من المنتجات والخدمات المالية والمصرفية للمتقاعدين العسكريين وبما يحقق التوجيهات الملكية السامية لدعم المتقاعدين العسكريين.

وأشاد إياد العسلي مدير عام البنك العربي الإسلامي بالمبادرة الملكية السامية التي توجت الشكر والعرفان للمتقاعدين العسكريين الذين كانوا وما يزالون رمز كرامتنا ومنعتنا، وأن البنك ومن منطلق رد الجميل قام بإطلاق باقة من التمويلات المخصصة للمتقاعدين العسكريين بشروط ميسرة وبنسب أرباح مخفضة، وأن التعاون مع صندوق الائتمان العسكري يهدف في المقام الأول إلى تسهيل وصول هذه التمويلات للمستفيدين وبالشكل الذي يضمن استفادة أكبر قدر منهم ودون أي جهد وعناء.

هذا وقد أطلق البنك العربي الإسلامي الدولي مجموعة من التمويلات الخاضعة لشروط وأحكام البنك ضمن مبادرة (رفاق السلاح) تشمل تمويل إجارة منتهية بالتمليك لشراء العقارات بنسبة عائد 4.75 % سنويا ولمدة تصل إلى 30 عاما ودون الحاجة إلى دفعة مقدمة، وتمويل مرابحة لشراء مواد بناء وتشطيبات أو سيارة بنسبة ربح 2.5 % سنويا حتى 20 ألف دينار دون الحاجة إلى دفعة مقدمة أو أي ضمانات، إضافة إلى بطاقة ائتمانية مقسطة (قرض حسن) بسقف 1000 دينار يتم إصدارها مجانا للسنة الأولى، وأيضا قرض حسن بقيمة 1500 دينار يسدد على 12 شهرا، إضافة إلى عروض مميزة من عدد من الشركات لتقديم خصومات وعروض خاصة للمتقاعدين العسكريين تشمل شراء الأجهزة الكهربائية والأثاث والسيارات مع إمكانية تقسيط ثمنها.

وقد تم تهيئة فروع البنك المنتشرة في محافظات المملكة كافة لاستقبال المستفيدين وخدمتهم على أكمل وجه من خلال مسارات سريعة مخصصة لهم.

ومن جانبه، ثمن أمجد حجازي مدير عام صندوق الائتمان العسكري، مساهمة البنك العربي الإسلامي الدولي في دعم جهود مبادرة رفاق السلاح من خلال طرح مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية للمتقاعدين العسكريين بأسعار وشروط ميسرة، الأمر الذي سيسهم في تحقيق مستوى معيشي أفضل ومساعدتهم على التمويل والاستثمار، وتقديم القروض والخدمات التمويلية لهم بشروط ميسرة، بما يضمن تأمين مستوى معيشي يلبي تطلعاتهم وأسرهم لحياة كريمة.