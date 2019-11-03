“العربي” الراعي الاستراتيجي لـ”منتدى اتحاد المصارف العربية”

عمان- رعى البنك العربي، مؤخراً، فعاليات منتدى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، الذي أقيم في فندق كيمبينسكي- البحر الميت، بتنظيم من اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن. وعُقد المنتدى برعاية محافظ البنك المركزي الأردني وشهد حضورا واسعا من المصرفيين والاقتصاديين، بالإضافة إلى ممثلي قطاعات الأعمال والخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها.

وقد سلط المنتدى الضوء على مجموعة واسعة من المحاور الرئيسية المتعلقة بتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة كسياسات الشمول المالي كمنطلق لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتنمية الإبداع والابتكار، دور القطاع المصرفي والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات ضمان القروض في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها، الممارسات الجيدة في سياسات التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، إلى جانب مجموعة أخرى من المحاور والمواضيع ذات الصلة.

وتأتي رعاية البنك العربي الاستراتيجية لهذا المنتدى في إطار التزام البنك العربي وحرصه الدائمين على دعم المبادرات والمؤتمرات المصرفية والاقتصادية الهادفة الى دعم قطاعات الأعمال الحيوية وتعزيز نموها وتطورها بالشكل الذي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يعد من المؤسسات المصرفية الرائدة محلياً وإقليمياً في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث يوفر البنك لهذا القطاع الحيوي مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية عبر شبكة مراكز الأعمال وفروع البنك المنتشرة في أنحاء المملكة بهدف دعم أعمال هذه الشركات وتعزيز نموها.