“العربي” الراعي الاستراتيجي لمنتدى اتحاد المصارف العربية حول تعزيز الاستقرار المالي

عمان-رعى البنك العربي مؤخراً فعاليات منتدى تعزيز الاستقرار المالي والذي أقيم في فندق الانتركونتيننتال – عمّان، بتنظيم من اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن.

وناقش المنتدى الذي عقد على مدى يومين مجموعة من المحاور الرئيسية المرتبطة بالاستقرار المالي، بما في ذلك دور البنوك المركزية والإجراءات الاحترازية الكلية في تحقيق وتعزيز الاستقرار المالي، تأثير الحوكمة والإدارة السليمة للمخاطر في تعزيز الاستقرار المالي، استراتيجيات تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاستقرار المالي، دور أنظمة الدفع والتسوية المحلية والإقليمية وتأثيرها على تعزيز الاستقرار المالي إلى جانب مجموعة أخرى من المحاور والموضوعات ذات الصلة. كما ضمّت قائمة المتحدثين في المنتدى نخبة من الخبراء والمحللين الماليين وممثلي المؤسسات والهيئات المالية العربية والإقليمية والدولية.

وتأتي رعاية البنك العربي الاستراتيجية لهذا المؤتمر انطلاقاً من حرص البنك المتواصل على دعم المؤتمرات والفعاليات المصرفية والاقتصادية التي تعنى بالمواضيع الهادفة الى دعم وتطوير الصناعة المالية والمصرفية، الأمر الذي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.