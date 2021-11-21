“العربي” الراعي الماسي لجائزة الحسين لأبحاث السرطان

عمان- الغد- قدّم البنك العربي مؤخّرا رعايته الماسية لجائزة الحسين لأبحاث السرطان والتي أطلقتها سمو الأميرة غيداء طلال العام الماضي تخليدا لذكرى جلالة الملك الحسين بن طلال، طيّب الله ثراه، بهدف تعزيز جهود البحث العلمي في مجال السرطان على مستوى الوطن العربي.

وأقيم حفل الإعلان عن الفائزين بالجائزة تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، بحضور أصحاب السمو الملكي الأمير طلال بن محمد، والأميرة غيداء طلال، حيث سلمت جلالة الملكة رانيا الدروع التكريمية للفائزين بجائزة الحسين لأبحاث السرطان لعام 2021. وشهد الحفل حضور أعضاء مجلس إدارة الجائزة المؤلّف من مجموعة من أبرز اختصاصيي الأورام، والأطباء والباحثين من مختلف أنحاء العالم.

وتستهدف جائزة الحسين لأبحاث السرطان القادة والباحثين العلماء في عدة مجالات متعلقة بمرض السرطان. ويضم مجلس إدارة الجائزة نخبة من الباحثين والأطباء من مختلف أنحاء العالم برئاسة سمو الأميرة غيداء طلال.

وتأتي رعاية البنك العربي للجائزة في إطار برنامجه الخاص بالمسؤولية الاجتماعية وبهدف دعم مركز الحسين للسرطان وتعزيز مساهمته في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى السرطان الأطفال والبالغين من الأردن والوطن العربي.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنّى استراتيجيةً شاملةً ومتكاملةً على صعيد الاستدامة، تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكلٍ وثيقٍ مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وصولاً لتحقيق التنمية المُستدامة. ويُمثّل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية “معاً” إحدى ثمار هذا التوجّه، وهو برنامج متعدّد الأوجُه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادراتٍ ونشاطاتٍ متنوعةٍ تُسهم في خدمة عدّة قطاعات وهي الصحّة، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، والتعليم، ودعم الأيتام.