“العربي” راعي مصرفي لـ MENA ICT Forum

شارك البنك العربي مؤخراً “كراعي مصرفي” في فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشَّرق الأوسط وشمال افريقيا “MENA ICT Forum” بدورته التاسعة. وقد افتتح المنتدى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثَّاني في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات – البحر الميت، بحضور 2000 مشارك من المسؤولين والخبراء والمختصِّين في القطاعين العام والخاص يمثِّلون 40 دولة.

وقد عقد المنتدى بتنظيم من جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقميّ والريادة والشريك الاستراتيجيّ البنك المركزيّ وشريك الاستثمار وزارة الاستثمار، وبمشاركة 77 ممثّلاً عن 50 صندوقاً استثماريّاً من المنطقة.

وهدف المنتدى الذي عُقد على مدار يومين إلى إبراز دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنيّ وريادة الأعمال أمام صانعي القرار من القطاعين العام والخاص في المنطقة والعالم، ودور الأردن كمركز رقمي اقليمي. كما شمل أبرز التوجهات والتطورات الحاصلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأحدث التقنيات تحت إطار التحول الرقمي والتي من شأنها أن تحدث التغيير في الحاضر والمستقبل، والتي تضم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والصناعات الذكية وتقنية البلوكشين وحقيقة “ميتافيرس”، وسلط الضوء أيضا على دور التكنولوجيا في مساعدة حل التحديات العالمية الملحة التي تواجهها معظم الدول.

وحضر المنتدى أبرز قادة القطاع من المستثمرين وممثلين عن صناديق الاستثمار والقطاع الحكومي ورواد الأعمال والشركات الناشئة وصناع السياسة ومتخصصون في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأكاديميين وباحثين وأصحاب رؤوس الأموال.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن رعاية البنك العربي لهذا المنتدى تأتي في إطار حرصه على المساهمة في دعم المؤتمرات والفعاليات التي تعنى بمواكبة المستجدات والتطورات التقنية والرقمية على صعيد تكنولوجيا المعلومات تماشياً مع استراتيجية البنك ورؤيته الطموحة والتي يشكل التحول الرقمي محوراً أساسياً فيها.