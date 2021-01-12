اتفاقيات تعاون حصرية بين “العربي للإعلان” و”الوكيل للإعلام” في الإعلانات الرقمية

عمان- الغد- كشف المكتب العربي للإعلان، المؤَسَّس حديثاً والمتخصص في تقديم حلول الإعلانات الرقمية المبرمجة الذكية على مستوى المنطقة، عن توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة الوكيل للإعلام، يتولى المكتب بموجبها مهمة إدارة الإعلانات الرقمية الحصرية لوكالات الدعاية والإعلان على كل من موقع “الوكيل الإخباري” وموقع “ملاعب” التابعين للمجموعة، بما في ذلك إدارة الحملات الإعلانية ومبيعاتها على الموقعين، فضلاً عن إدارة المخزون والتكاليف القابلة للجرد لكل منهما، وذلك من خلال منصته الإعلانية المبرمجة “ATD”. ووقع الاتفاقية عن المكتب العربي للإعلان، مؤسسه ورئيس مجلس إدارته، رجل الأعمال الأردني محمد عليان، فيما وقعها عن مجموعة الوكيل للإعلام، مؤسسها، الإعلامي محمد الوكيل، وذلك بحضور كل من المدير العام للمجموعة، ليث الوكيل، والمدير العام لمكتب ومنصة “ATD”، محمد سرور.

وتعليقاً له بهذه المناسبة، صرح سرور: “سعداء في ATD بشراكتنا مع مجموعة الوكيل للإعلام، والتي تنطوي على أهمية كبيرة نظراً للمكانة التي تحتلها المجموعة التي تعتبر من مؤسسات النشر الرقمي المميزة التي لعبت ولا تزال دوراً محورياً في رفع سوية الإعلام الرقمي في المملكة، والتي نفخر بالتعاون معها خاصة مع التزامها بالمصداقية وبتسهيل الوصول إليها وبالمحتوى الذي تقدمه، الأمر الذي يتماشى مع هدفنا والتزامنا الرامي لتكريس الوسائط الرقمية لتلبية الاحتياجات الإعلانية الرقمية والمبرمجة لكافة الأطراف ذات العلاقة من المعلنين من العملاء والوكالات الإعلانية، بالإضافة للناشرين.”

ويقدم المكتب العربي للإعلان الفرصة للمعنيين للاستفادة من التجربة الإعلانية الرقمية المميزة التي يتيحها، والتي تتسم بالسهولة والفعالية، وبالقدر الكبير من التحكم المستقل، بالإضافة لخيارات إدارتها من قبل المستفيدين منها أو من قبل فريق “ATD”، بفضل خصائص نظامها الأساسي. وسيساند المكتب العربي للإعلان مجموعة الوكيل للإعلام في الوصول لتحكم استباقي أكبر في قوائم جرد الإعلانات والحجوزات الخاصة بها على موقعي “الوكيل الإخباري”، و”ملاعب”، وفقاً لمنهجية تعزز عائدات هذه الإعلانات ضمنهما، كما تسمح بتقديم تجربة مميزة ومنطوية على الفائدة بالنسبة لزوار وقراء الموقعين على اختلاف تصنيفاتهم كفئات وقطاعات وبصرف النظر عن مدى خصوصية التصنيف.

واختتم سرور بالقول: “نسعى عبر منصتنا المفتوحة والتي تتميز بالشفافية في آلية العمل وبسهولة الوصول إليها والاستفادة من خدماتها بالنسبة للناشرين والمعلنين، للارتقاء بالمشهد الرقمي الذي نحرص على أن نزيد الفائدة والقيمة التي ينطوي عليها لجميع المعنيين بما في ذلك المستخدمين النهائيين من الجمهور المستهدف.”

ومن جانبه، قال المدير العام لمجموعة الوكيل للإعلام، ليث الوكيل: “ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز قدرتنا على تلبية احتياجات معلنينا وتسهيل وصولهم للفئات المستهدفة التي يتم تصنيفها من خلال نظام ATD لفئات وقطاعات متنوعة بناء على العديد من المعايير وبالاعتماد على الذكاء الاصطناعي الذي لم يكن يعتمد عليه بشكل كبير فيما سبق ضمن القطاع، وبالتالي تقديم محتوى إعلاني أكثر ملاءمة للقراء.”

ويشار إلى أن موقع “الوكيل الإخباري” يعتبر من البوابات الإخبارية الأكثر شعبية وزيارة في الأردن، فيما يعتبر موقع “ملاعب” من المواقع المتخصصة في الأخبار الموجهة لعشاق الرياضة في الأردن والعالم العربي، مقدماً أخباراً شاملة ومحدثة مع تغطيات خاصة بالرياضيين المفضلين لدى القراء، بالإضافة للعديد من المسابقات والفعاليات.