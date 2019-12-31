العربي للصحافة الرياضية يتلقى ترشيحات افضل النجوم العرب

عمان – الغد – واصلت الامانة العامة للاتحاد العربي للصحافة الرياضية بتلقي ترشيحات الزميلات والزملاء الاعلاميين الرياضيين في الوطن العربي وعبر الاتحادات والهيئات والجمعيات والروابط واللجان المشرفة على الاعلام الرياضي حول اختياراتهم لافضل نجم كرة قدم عربي وافضل منتخب عربي لكرة القدم وافضل نادي عربي خلال عام 2019 وذلك لاختيارهم للتكريم من خلال الاستفتاء السنوي الذي درج الاتحاد العربي على تنظيمه كل عام ..تقديرا لاصحاب الجهد والعطاء والانجاز خلال العام.

وسيصار الى تكريمهم في احتفال كبير يقيمه الاتحاد في وقت لاحق بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العربي لكرة القدم تنفيذا لاتفاقية التعاون التي وقعها الاتحاد في وقت سابق مع نظيره الاتحاد العربي ..حيث اشار الزميل محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد الى حرص الاتحاد العربي للصحافة الرياضية على تقدير نجوم الكرة العربية وانديتها ومنتخباتها الوطنية من خلال هذا الاستفتاء السنوي المهم والذي ازدادت اهميته مع دخول الاتحاد العربي لكرة القدم شريكا فاعلا من خلال اتفاقية التعاون التي تم توقيعها معه مؤخرا والتي منحت الاستفتاء زخما كبيرا.

وكان الاتحاد العربي للصحافة الرياضية وعبر لجنة الاستفتاء والمسابقات التي يراسها الزميل بدر الدين الادريسي نائب رئيس الاتحاد قد وجه الدعوة لكافة الاتحادات واللجان المشرفة على الاعلام الرياضي في الوطن العربي للمشاركة في الترشيحات عبر استمارات خاصة تم توزيعها على عشرة اعلاميين من كل دولة تشمل افضل عشرة لاعبين يتم اختيار افضل ثلاثة منهم للمنافسة على الجائزة ودخل قائمة المرشحين كل من : محمد صلاح ( مصر) نجم فريق ليفربول الانجليزي ..رياض محرز ( الجزائر ) نجم فريق مانشيستر سيتي الانجليزي ..سالم الدوسري (السعودية ) نجم فريق الهلال السعودي .. حكيم زياش ( المغرب) نجم فريق اياكس الهولندي ..أكرم عفيف ( قطر) نجم فريق السد القطري .. بغداد بو نجاح ( الجزائر ) نجم فريق السد القطري .. امجد عطوان ( العراق ) نجم فريق الشرطة العراقي .. انيس البدري ( تونس ) نجم فريق الترجي التونسي .. علي أحمد مبخوت ( الامارات ) نجم فريق الجزيرة الاماراتي .. عبد الرزاق حمد الله ( المغرب ) نجم فريق النصر السعودي.

الى جانب اختيار افضل منتخب عربي لعام 2019 من بين المنتخبات العربية الثلاثة المرشحة لدخول المنافسة وهي :

منتخب الجزائر ( بطل كأس افريقيا للامم لعام 2019)

منتخب قطر ( بطل كأس اسيا للامم 2019 )

منتخب البحرين ( بطل كأس الخليح لعام 2019)

وكذلك اختيار افضل نادي عربي لعام 2019 من بين افضل خمسة اندية كانت قد حققت الانجاز للعام 2019 وهي :

الترجي الرياضي التونسي بطل دوري ابطال افريقيا وبطل الدوري التونسي .

الهلال السعودي بطل دوري ابطال اسيا ووصيف كأس زايد للاندية العربية الابطال .

النجم الساحلي التونسي بطل كأس زايد للاندية العربية الابطال .

الزمالك المصري بطل كأس الاتحاد الافريقي وبطل كأس مصر .

العهد اللبناني بطل كأس الاتحاد الاسيوي وبطل الدوري اللبناني وبطل كأس لبنان .