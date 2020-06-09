“العربي للصحافة الرياضية” يطلق أول نشاط “عن بعد”

عمان- الغد- يطلق الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، وعبر لجنة الدورات، أول نشاط مرئي عن بعد، من خلال تنظيم محاضرة تحمل عنوان “الإعلام الرياضي العربي.. رهانات البدائل والحداثة”، يقدمها الأستاذ بدر الدين الإدريسي نائب رئيس الاتحاد العربي ورئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، عند الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة والخامسة بتوقيت المغرب من مساء غد وعبر تطبيق “زووم”، لتكون هذه المحاضرة مقدمة للمزيد من المحاضرات والندوات وورش العمل التي ينوي الاتحاد العربي تنظيمها في الأسابيع المقبلة بواسطة هذا التطبيق، بعد تعذر إقامة مثل تلك النشاطات في الفترة الحالية من خلال التجمعات وعن قرب بسبب فيروس “كورونا”، حسب نائب رئيس الاتحاد الدكتور تركي العواد، الذي أكد اهتمام الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بأن يكون له دور في تنظيم هذا النشاط للمساهمة في تقديم خدماته لانشطة الاتحاد العربي.

ومن جانبه، أشاد الزميل محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد، بالتجاوب الكبير والتعاون من قبل الاتحادات والجمعيات والهيئات المختلفة في هذا النشاط وغيره من الأنشطة الأخرى التي ينوي الاتحاد العربي تنظيمها في المستقبل.