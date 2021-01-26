العربي للصحافة الرياضية يطلق استفتاء “نجوم الكرة العربية”

عمان – الغد – تواصلا مع النهج الذي اتبعه منذ سنوات لتكريم نجوم الرياضة في الوطن العربي، اطلق الاتحاد العربي للصحافة الرياضية وعبر لجنة الاستفتاء التابعة للاتحاد، الاستفتاء السنوي السادس لافضل نجوم كرة القدم العربية من لاعبين واندية لعام 2020.

ويشارك في الاستفتاء نخبة من الاعلاميين الرياضيين في الوطن العربي لاختيار افضل لاعب عربي يشارك في الدوريات العربية وافضل لاعب عربي يشارك في الدوريات الخارجية وافضل نادي رياضي عربي بكرة القدم وهي الفئات التي حددتها لجنة الاستفتاء في طريقة اختياراتها للعام الماضي حسب رئيسها الزميل بدر الدين الادريسي نائب رئيس الاتحاد العربي الذي اشار الى انه وبالنظر لان عام 2020 مرت به جائحة كورونا التي أوقفت العديد من المنافسات الرياضية عبر العالم فإن اللجنة ارتأت تقليص فئات الإستفتاء ليقتصر على كرة القدم الرياضة التي عادت لنشاطها، وسيتم توزيع الاستمارة على شريحة كبيرة من الزملاء والزميلات لاختيار الافضل من ضمن الفئات الثلاثة بحيث يتم اختيار ثلاثة لاعبين من كل فئة وناد واحد من بين الاندية الاربعة المرشحة.

بدوره، اكد الزميل محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد انه وحرصا من الاتحاد على تواصل تنظيم الاستفتاء بشكل سنوي فقد اقتصر هذا العام على رياضة كرة القدم تقديرا لتواصلها وعطاء نجومها سواء ممن يخوضون منافساتها في الدوريات العربية او الخارجية اضافة للاندية العربية المتميزة على هذا الصعيد وعبر عن تقديره للجهد الكبير الذي بذلته لجنة الاستفتاء.

وكانت الامانة العامة للاتحاد قد باشرت بارسال الاستمارة الخاصة بالاستفتاء لكافة الاتحادات واللجان والجمعيات الاعلامية الرياضية لتعبئتها من الزملاء والزميلات وارسالها في موعد اقصاه 5 فبراير شباط القادم تمهيدا لفرزها واعلان اسماء الفائزين كما افاد بذلك الزميل عوني فريج الامين العام الناطق الاعلامي للاتحاد وتاليا اسماء النجوم العرب والاندية المرشحة لدخول الاستفتاء:

المرشحون لجائزة افضل لاعب كرة قدم في الدوريات العربية : سفيان رحيمي ( المغرب- الرجاء البيضاوي ) علي معلول ( تونس – الاهلي المصري ) حسين الشحات ( مصر – الاهلي المصري ) اكرم عفيف ( قطر – السد القطري ) بغداد بونجاح ( الجزائر – السد القطري ) عمر السومة ( سوريا – الاهلي السعودي ) سلطان العنيزي ( الكويت – القادسية الكويتي ) سالم الدوسري ( السعودية – الهلال السعودي ) محمد داود ( العراق – النفط العراقي ) صالح راتب ( الاردن – الوحدات الاردني ) محمود الوادي ( فلسطين – بيراميدس المصري) علي مبخوت ( الامارات – الجزيرة الاماراتي ) حسن معتوق ( لبنان – الانصار اللبناني ) .

المرشحون لجائزة افضل لاعب عربي في الدوريات الخارجية : محمد صلاح ( مصر – ليفربول الانجليزي ) اشرف حكيمي ( المغرب – انترميلان الايطالي ) رياض محرز ( الجزائر – مانشستر سيتي الانجليزي ) ياسين بونو ( المغرب – اشبيلية الاسباني ) اسماعيل بناصر ( الجزائر – اس سي ميلان الايطالي ) وهبي الخزري ( تونس – سانت ايتيان الفرنسي ) محمد النني ( مصر – الارسنال الانجليزي ) جستين ميرام ( العراق – ريال سانت ليك الاميركي ).

المرشحون لجائزة افضل نادي كرة قدم عربي : نادي الأهلي (مصر) بطل دوري أبطال إفريقيا للموسم الرياضي 2019-2020 بطل الدوري المصري لكرة القدم للموسم الرياضي 2019-2020 بطل كأس مصر للموسم الرياضي 2019-2020 – نادي النهضة البركانية (المغرب) بطل كأس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم للموسم الرياضي 2019-2020 – نادي الهلال السعودي بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الرياضي 2019-2020 بطل كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019-2020 – نادي الزمالك المصري بطل السوبر الإفريقي سنة 2020 بطل السوبر المصري سنة 2020.