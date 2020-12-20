العربي للصحافة الرياضية يهنئ الاتحاد العراقي

عمان – الغد – قدر الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بكثير من الارتياح الاجواء الايجابية التي سادت خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العراقي للصحافة الرياضية وانتخابات رئيس واعضاء المكتب التنفيذي التي رافقت تلك الاجتماعات بتلك الروح الديمقراطية والحرص على مصلحة الاعلام الرياضي في العراق الشقيق.

وقدم الاتحاد التهنئة والتبريك الى الزميل خالد جاسم باختياره من جديد رئيسا للاتحاد واعضاء مجلس الادارة الذين نالوا ثقة زملائهم اعضاء الهيئة العامة ..الامر الذي يعكس الاهتمام الذي يوليه الزملاء والزميلات في العراق لاتحادهم وحرصهم على اختيار من يمثلهم احسن تمثيل.

وعبر الزميل محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد ونواب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية عن ثقتهم بان الاتحاد سيكون المدافع دوما عن حقوق اعضاء الجمعية العمومية وسوف يعمل على تعزيز خبرات كل العاملين في الاعلام الرياضي في البلد الشقيق مثلما قدم الاتحاد الشكر والتقدير لنقيب الصحفيين العراقيين الاستاذ مؤيد اللامي على اهتمامه الكبير وحرصه على حضور الانتخابات الامر الذي يعكس رغبة الاسرة الصحفية على منح الاعلام الرياضي المزيد من الدعم والاهتمام.

وكان الزميل محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد قد ارسل كتاب تهنئة الى الزميل خالد جاسم رئيس الاتحاد العراقي والزملاء الذين حققوا النجاح ونالوا ثقة زملائهم في الهيئة العامة باسم اسرة الاتحاد العربي تمنى من خلاله التوفيق والنجاح للاتحاد في تنفيذ برامجه وخدمة الاسرة الاعلامية الرياضية في العراق الشقيق ..كما افاد بذلك الزميل عوني فريج الناطق الاعلامي للاتحاد.