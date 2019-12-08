“العربي للصحافة الرياضية” يهنئ الهلال باللقب الآسيوي

عمان- الغد- عبر الاتحاد العربي للصحافة الرياضية عن اعتزازه وفخره بالإنجاز الكبير والمميز الذي حققه فريق نادي الهلال السعودي بالفوز بلقب بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وأشاد بالعطاء الكبير الذي قدمه نجومه خلال مشوارهم في البطولة والذي توجوه بالحصول على الكأس الغالية.

جاء ذلك خلال زيارة التهنئة التي قام بها وفد الاتحاد العربي برئاسة الزميل محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد والدكتور تركي العواد نائب رئيس الاتحاد عن قارة آسيا والأمين العام الزميل عوني فريج الى مقر نادي الهلال في مدينة الرياض السعودية مؤخرا، واستقبلهم هناك فهد المفرج عضو مجلس إدارة النادي وعبدالله الجربوع المدير التنفيذي للنادي، الذي رحب بوفد الاتحاد العربي وأشاد بالدور الكبير الذي يلعبه الإعلام الرياضي في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، لأبرز الإنجازات الرياضية العربية في مختلف الألعاب، ومنها كرة القدم.

وأكد الجربوع أن الإنجاز الكبير الذي حققه فريق الهلال ما كان ليتحقق لولا الجهود الكبيرة التي بذلت من الأطراف كافة، وعلى رأسها الإعلام الرياضي، وقدم في ختام حديثه الشكر لوفد الاتحاد العربي على هذه الزيارة وذلك الاهتمام.

وبدوره، عبر الزميل رئيس الاتحاد عن سعادته والوفد المرافق بزيارة هذا النادي العريق والتهنئة بهذا الإنجاز الآسيوي الكبير الذي هو بحق يعد إنجازا لكل العرب، وأضاف في كلمته خلال الزيارة “لقد جئنا هنا لنقدم لكم الشكر لأنكم بالفعل رفعتم رؤوسنا عاليا في هذه البطولة القوية وقدمتم رسالة قوية عنوانها أن الكرة العربية باتت تحتل مكانة عالية على الصعد العربية والآسيوية والدولية كافة من خلال الأداء المشرف الذي قدمه نجوم الهلال وتوجوه بالإنجاز الآسيوي الكبير.

وفي ختام الزيارة، سلم الزميل عبد القادر درع الاتحاد العربي لأسرة نادي الهلال، وتسلم درع نادي الهلال إضافة الى الهدايا الرمزية التذكارية التي قدمها المدير التنفيذي لأعضاء وفد الاتحاد العربي بحضور عدد من أعضاء النادي.