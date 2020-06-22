العربي للصحافة الرياضية يواصل نشاطه المرئي وينعى أحمد راضي

عمان – الغد – بعد النجاح الكبير الذي تحقق في النشاط المرئي الاول الذي اقامه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية من خلال المشاركة الكبيرة في المحاضرة القيمة التي قدمها بدر الدين الادريسي بعنوان “الإعلام الرياضي العربي .. رهانات البدائل والحداثة” والتي شارك فيها اكثر من 200 زميلة وزميل.

ينظم الاتحاد المحاضرة الثانية عن بعد وعبر تطبيق زووم التي سيقدمها الاكاديمي الاماراتي المعروف الدكتور احمد الشريف عميد اكاديمية بحث وتطوير انشطة علوم الرياضة دراسا وتتحدث حول الثقافة الرياضية وذلك يوم الخميس الموافق 16 تموز (يوليو) المقب، حيث سيقوم الاتحاد بتوجيه كتب الدعوة للاتحادات والروابط والجمعيات الاعلامية الرياضية في الوطن العربي خلال الايام القليلة المقبلة.

من جهة اخرى، قامت الامانة العامة للاتحاد العربي مؤخرا بتسليم شهادات المشاركة في المحاضرة السابقة لكافة المشاركين من الزميلات والزملاء ممن قاموا بالتسجيل الرسمي عبر الرابط المعتمد، حيث أكد الدكتور هادي عبد الله نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة الدورات ان الاتحاد العربي حرص خلال الفترة الماضية على التواصل مع اعضاء الهيئة العامة من خلال الانشطة المرئية عن بعد، والتي ينظمها بهدف ادامة تقديم المعرفة وتحقيق الفائدة وخصوصا للجيل الجديد من الزملاء والزميلات في الوطن العربي.

كما أشاد بالتجاوب المميز الذي وجدته المحاضرة الاولى من قبل الاتحادات والجمعيات والروابط والتي شاركت باعداد كبيرة من منتسبيها، مؤكدا بأن الاتحاد ومن خلال لجنة الدورات سوف يواصل نشاطه المرئي خلال الفترة القادمة من خلال تقديم المحاضرات والندوات التي يشارك فيها كبار الاعلاميين وخبراء الرياضة والاكاديميين في الوطن العربي والعالم.

الاتحاد العربي ينعى “أيقونة” كرة القدم العراقية

تلقت اسرة الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بكثير من الحزن والاسي نبأ وفاة اسطورة الكرة العراقية النجم المرحوم احمد راضي الذي وافاه الاجل بعد مسيرة رياضية حافلة قدم من خلالها الكثير من الجهد والعطاء والايثار لكرة القدم العراقية والعربية.. وكان مثالا للنجم المميز فنا واداءا وخلقا.

وجاء في البيان: “ان الاتحاد العربي الذي يشاطر اسرة كرة القدم العراقية التي هزها النبأ واصابها بالحزن ولوعة فراق نجم النجوم .. لتتقدم من اهله واسرته الكريمة وكل المحبين في العراق والوطن العربي بأحر مشاعر المواساة لترجوا الله ان يتغمد فقيد الرياضة العربية بواسع رحمته ورضوانه وان يسكنه الجنة ويسبغ عليه رحمته الواسعة انه نعم المولي ونعم النصير .. نشاطركم با اهل الرياضة في العراق احزانكم ونرجوا الله ان يتقبله في واسع جناته… انا لله وانا اليه راجعون”.