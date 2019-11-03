العربي للصحافة الرياضية يُشارك في احتفال جوائز التميز

عمان – الغد – شارك الاتحاد العربي للصحافة الرياضية في الاحتفال الكبير الذي اقامه الاتحاد السعودي للاعلام الرياضي قيل أيام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة لتكريم الفائزين بجوائز التميز للإعلام الرياضي لعام 2019، من منطلق التفاعل مع الاتحادات الرياضية العربية للاعلام الرياضي انسجاما مع اهدافه وتطلعاته لبناء شراكة حقيقية مع الاشقاء في كافة الدول العربية.

وضم الوفد رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية الزميل محمد جميل عبد القادر ونائب رئيس الاتحاد عن قارة آسيا تركي العواد ونائب رئيس الاتحاد عن قارة افريقيا الزميل حسن خلف الله ونائب رئيس الاتحاد الزميل بدر الدين الادريسي والامين العام الزميل عوني فريج، بحضور نخبة من الإعلاميين الرياضيين من داخل وخارج المملكة.

وقام رئيس الاتحاد بتسليم درع الاتحاد العربي للصحافة الرياضية الى سمو الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل تقديرا من الاتحاد العربي للجهود المميزة والدعم الكبير الذي يقدمه سموه للاعلام الرياضي في السعودية والوطن العربي، مثلما قدم كذلك نموذج العضوية الشرفية للاتحاد العربي الى الدكتور رجاء الله السلمي رئيس الاتحاد السعودي للاعلام الرياضي، اعتزازا بجهوده في دعم مشاريع الاتحاد العربي وحرصه على وحدة الصف الاعلامي الرياضي العربي.

واشتمل الاحتفال على كلمة رئيس الاتحاد السعودي للاعلام الرياضي الدكتور رجاء الله السلمي، الذي اعلن عن اطلاق صندوق الصحفيين الرياضيين الذي يهدف الى دعم الصحفيين واسرهم عند الحاجة، مثلما أعلن عن تبرع الامير عبد العزيز بمبلغ نصف مليون ريال سعودي لدعم الصندوق، كما تم خلال الاحتفال تسليم جوائز التميز للفائزين في فروع الجائزة السبعة وهي المقال الصحفي، التحقيق الصحفي، الحوار الصحفي، الصورة الصحفية، التقرير التلفزيوني، الإعلامي الواعد، وأخيراً الإعلامي الأولمبي، حيث تقدم بالمشاركة في هذه الجائزة ما يقارب 543 مشاركاً، فيما بلغت المشاركات المرشحة للحصول على هذه الجائزة 68 مشاركة.

وجاء إطلاق “جائزة التميز للإعلام الرياضي” كأول حدث من نوعه يقام في السعودية ضمن برامج مبادرة الاتحاد لتطوير الإعلام الرياضي، بهدف تشجيع ودعم الإعلاميين الرياضيين والارتقاء بالمواد الإعلامية الرياضية، إضافة إلى صقل المواهب الإعلامية الشابة والواعدة كما افاد بذلك الناطق الاعلامي الزميل عوني فريج.