العربي للصحافة الرياضية يُهنئ البحرين باللقب الخليجي

عمان – الغد – عبرت أسرة الإتحاد العربي للصحافة الرياضية عن بالغ تقديرها واعتزازها بالمستوى المتميز الذي قدمة منتخب البحرين الشقيق لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس الخليح 24 التي اقيمت مؤخرا في دولة قطر الشقيقة وتوج من خلاله مشواره الرائع بالفوز بلقب البطولة لاول مرة في تاريخه، بعد اداء مشرف ومستوى فني جميل اكد من خلاله تطور كرة القدم في المملكة الشقيقة.

واكد الزميل محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد ونواب الرئيس واعضاء اللجنة التنفيذية بأن هذا الانجاز الكبير ما كان ليتحقق لولا الدعم والرعاية والاهتمام الذي وجده المنتخب من لاعبين ومدربين من قبل كبار المسؤولين في البلد الشقيق، والذي اثمر عن اللقب الخليجي الاول بعد طول انتظار.

وفي الوقت الذي يتقدم فيه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بالتهنئة والتبريك من الاسرة الرياضية والشعب البحريني الشقيق على هذا الانجاز المستحق، فإن ما قدمه المنتخب السعودي الشقيق خلال البطولة وفي اللقاء النهائي من مستوى فني رفيع ومميز يستحق عليه كل الاشادة والتقدير بعد اداء لم يكتب له النهاية المطلوبة، رغم اننا جميعا نتفق بأن الفوز للكرة العربية وأن البطولة بكل ما تحمله من تاريخ وعراقة ساهمت بالمستوى المتقدم الذي بلغته كرة القدم في منطقة الخليج عبر مسيرتها الطويلة والمشرفة وهو الهدف الذي سعت اليه القيادات الرياضية في الاتحادات الكروية الشقيقة.