العربي للصحافة الرياضية يُهنئ الهلال باللقب الآسيوي

عمان – الغد – عبر الإتحاد العربي للصحافة الرياضية عن اعتزازه وفخره بالإنجاز الكبير والمميز الذي حققه فريق نادي الهلال السعودي في الفوز بلقب بطولة دوري أبطال آسيا 2019، مشيدا بالعطاء الكبير الذي قدمه نجومه خلال مشوارهم في البطولة والذي توجوه بالحصول على الكأس الغالية.

جاء ذلك خلال زيارة التهنئة التي قام بها وفد الإتحاد العربي برئاسة الزميل محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد والدكتور تركي العواد نائب رئيس الاتحاد عن قارة اسيا والامين العام الزميل عوني فريج، الى مقر نادي الهلال في مدينة الرياض السعودية مؤخرا، حيث كان في استقبالهم فهد المفرج عضو مجلس ادارة النادي وعبد الله الجربوع المدير التنفيذي للنادي، الذي رحب بوفد الاتحاد العربي واشاد بالدور الكبير الذي يلعبه الاعلام الرياضي في المملكة العربية السعودية والوطن العربي لأبرز الإنجازات الرياضية العربية في مختلف الالعاب ومنها كرة القدم.

واكد الجربوع بأن الإنجاز الكبير الذي حققه فريق الهلال ما كان ليتحقق لولا الجهود الكبيرة التي بذلت من كافة الاطراف وعلى رأسها الإعلام الرياضي، وقدم في ختام حديثه الشكر لوفد الإتحاد العربي على الزيارة والإهتمام.

بدوره، عبّر رئيس الإتحاد عن سعادته والوفد المرافق بزيارة هذا النادي العريق والتهنئة بهذا الانجاز الآسيوي الكبير الذي يُعد انجازا لكل العرب، واضاف في كلمته خلال الزيارة “لقد جئنا هنا لنقدم لكم الشكر لأنكم بالفعل رفعتم رؤوسنا عالية في هذه البطولة القوية وقدمتم رسالة قوية عنوانها أن الكرة العربية باتت تحتل مكانة عالية على كافة الصعد العربية والآسيوية والدولية من خلال الأداء المشرف الذي قدمه نجوم الهلال وتوجوه بالانجاز الاسيوي الكبير”.

وفي ختام الزيارة سلم الزميل عبد القادر درع الاتحاد العربي لاسرة نادي الهلال وتسلم درع نادي الهلال اضافة الى الهدايا الرمزية التذكارية التي قدمها المدير التنفيذي لأعضاء وفد الاتحاد العربي بحضور عدد من اعضاء النادي.