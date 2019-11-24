العربي للصحافة الرياضية يُهنئ الهلال بالإنجاز الآسيوي

عمان – الغد – عبر الإتحاد العربي للصحافة الرياضية عن بالغ فخره واعتزازه بالإنجاز الآسيوي الكبير والمستحق الذي حققه الفريق العربي السعودي الهلال، بفوزه بلقب بطولة دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني، في إياب نهائي البطولة، ليحصد اللقب الآسيوي الثالث في تاريخه.

واكد رئيس الاتحاد العربي الزميل محمد جميل عبد القادر ونواب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، على أن هذا الانجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي تناله وتحظى به الكرة السعودية من قبل كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب الاتحاد العربي للصحافة الرياضية – الذي يفخر بكل انجاز رياضي عربي تحققه الفرق الشقيقة في البطولات الاسيوية والافريقية والدولية – عن أمنياته أن يشكل هذا الإنجاز الكبير لفريق عريق بحجم الهلال، الذي كثيرا ما أسعد عشاقة بالبطولات العديدة التي حققها في سنوات ماضية – الحافز لكل الفرق العربية الشقيقة ليكون لها نصيب كبير بمشاركاتها في البطولات المختلفة، وذلك بعد أن وصلت الكرة العربية خلال الفترة الاخيرة الماضية الى مستويات متقدمة اهلتها لطرق اعتى البطولات العالمية واقواها.

ولعل هذا الانجاز – الذي حققه فريق الهلال ما يعزز من مكانة الكرة العربية خلال مشاركتها القادمة في بطولة كأس العالم للاندية 2019 التي ستقام في قطر ممثلة بثلاثة فرق وهي الهلال السعودي والسد القطري والترجي التونسي – يمنح الكرة العربية المزيد من التقدير والاحترام وكل الامل ان تنجح فرقنا بعكس الصورة الطيبة عن سمعة الكرة العربية في بطولة كأس العالم.