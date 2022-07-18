“العربي” يتيح لعملائه تقاريرهم الائتمانية عبر تطبيق “عربي موبايل”

عمان- الغد- وقع البنك العربي مع شركة المعلومات الائتمانية – كريف الأردن اتفاقية تتيح لعملاء البنك العربي الحصول على تقاريرهم الائتمانية من خلال تطبيق “عربي موبايل” من البنك العربي.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من يعقوب معتوق، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي– الأردن ومن جانب كريف – الأردن أحمد عامودي مدير عام الشركة.

وتعتبر هذه الخدمة الأولى من نوعها في المملكة حيث يستطيع العملاء من خلالها الحصول على تقاريرهم الائتمانية إلكترونياً بسهولة وأمان ومن أي مكان دون الحاجة لزيارة أي من فروع البنك العربي أو شركة المعلومات الائتمانية – كريف الأردن.

وبهذه المناسبة قال يعقوب معتوق: “ستتيح هذه الميزة الجديدة التي تم إضافتها لباقة المزايا المقدمة لعملاء البنك العربي الوصول إلى بياناتهم الائتمانية بطريقة رقمية مريحة وآمنة.” وأضاف: “يشكل توقيع الاتفاقية استمراراً للتعاون ما بين البنك العربي وشركة المعلومات الائتمانية كريف – الأردن كما انه يجسد نهج البنك العربي المتواصل في إضافة خدمات نوعية لعملاء البنك تسهل تعاملاتهم المصرفية.”

من جانبه أفاد أحمد عامودي بأن توقيع الاتفاقية مع البنك العربي جاء ضمن إستراتيجية كريف – الأردن لرقمنة خدماتها والتي تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وذلك بهدف اصدار التقرير الائتماني وإيصاله للمواطن دون الحاجة لمراجعة مكاتب الشركة.

وأضاف أن تقديم هذه الخدمة بالتعاون مع البنك العربي جاء نتيجة تفاهم ورؤية مشتركة في خدمة كافة عملاء البنك الراغبين في الحصول على تقريرهم الائتماني من خلال استخدام تطبيق البنك العربي “عربي موبايل” مما سوف يساهم في توفير الجهد والوقت على عملاء البنك ويساعد في إنجاز معاملاتهم بصورة أسرع من ذي قبل مما ينعكس إيجابا على مستوى الرضى لمتلقي خدمات البنك وكريف – الأردن.

ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي يقدم حلولاً مصرفية رقمية متكاملة تشمل إلى جانب تطبيق “عربي موبايل” وخدمة “عربي أون لاين”، خدمة فتح حساب جديد إلكترونياً بخطوات بسيطة عبر تطبيق “عربي موبايل”، وتطبيق “عربي موبي كاش” للدفع بواسطة البطاقات عن طريق الهواتف الذكية.

كما يقدّم البنك لعملائه من خلال فرع الخدمة الذاتية في منطقة أم أذينة وقسم الخدمة الذاتية في فروع تاج مول والعبدلي مول وسيتي مول ودابوق وشارع المطار باقة من الخدمات على مدار الساعة بشكل يتيح لهم إجراء العديد من المعاملات المصرفية الفورية بمنتهى السهولة والراحة والأمان، بما في ذلك إصدار أو تجديد بطاقة الدفع / الصرّاف الآلي ذاتياً وفورياً وإمكانية التواصل مع مسؤولي خدمة العملاء بالصوت والصورة عبر الصرّاف الآلي التفاعلي

“ITM.