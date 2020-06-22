“العربي” يدعم استكمال العام الدراسي لمرضى “الحسين للسرطان”

عمان- تمكن مرضى مركز الحسين للسرطان من طلبة برنامج “العودة إلى المدرسة” التابع لمؤسسة الحسين للسرطان، من إكمال السنة الدراسية 2019-2020 خلال فترة العلاج في المركز بدون انقطاع؛ حيث بلغ عدد الطلبة الذين أنهوا العام الدراسي 217 طالباً وطالبة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبدعم من البنك العربي الراعي الرئيسي للبرنامج.

وفي هذا العام، وخلال مواجهة جائحة كورونا، حقق البرنامج إنجازات عديدة، منها زيادة عدد المنتفعين من مرضى السرطان، وتقديم حصص تعليم مكثفة للغة الإنجليزية والرياضيات، بالإضافة إلى تحويل 29 طالباً لمراكز التربية الخاصة.

وفي ظل التباعد الاجتماعي الذي نتج عن انتشار فيروس كورونا، تم توفير 179 حصة عبر الإنترنت لـ60 طالباً وطالبة، وتم إعطاء 13 درساً خصوصياً لـ53 طالباً وطالبة، بالإضافة إلى تزويد الطلبة بالمستلزمات التعليمية؛ حيث تمت مضاعفة عدد أجهزة الحاسوب المحمول ليصل إلى 20 جهازاً.

وقد ثمنت السيدة نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان دور البنك العربي في دعم البرنامج، وقالت: “نهنئ طلبتنا على استكمال العام الدراسي رغم التحديات كافة، ونقدر دور البنك العربي وموظفيه المتطوعين بتقديم كافة الوسائل التعليمية والمستلزمات التي من شأنها مساعدة الطلبة على إكمال مسيرتهم التعليمية بدون توقف وإعطائهم الفرصة لتحقيق أحلامهم. تأتي هذه الجهود بالتماشي مع حرصنا على تقديم الرعاية الشمولية لمرضانا التي لا تقتصر على الجانب العلاجي فقط، إنما تشمل الجوانب الأكاديمية والنفسية أيضاً”.