“العربي” يرعى فعاليات اليوم الوطني للتوعية بالتدقيق الداخلي

عمان- قدم البنك العربي رعايته البلاتينية لفعاليات اليوم الوطني للتوعية بالتدقيق الداخلي والذي عقد مؤخراً بتنظيم من جمعية التدقيق الداخلي الأردنية.

وشهدت الفعالية حضور نحو 150 مشاركا من مديرين ماليين ومدققين ومختصين، إضافة إلى أعضاء جمعية التدقيق الداخلي من الأردن والمنطقة العربية.

وتناول اليوم الوطني للتوعية بالتدقيق الداخلي العديد من المحاور والجلسات النقاشية المتعلقة بأهمية التوعية والدور الجوهري الذي يلعبه التدقيق الداخلي في مختلف المجالات والأصعدة كدور التدقيق الداخلي وتأثيره على الحوكمة واقتصاد الدولة، التدقيق الداخلي والتكنولوجيا، دور التدقيق الداخلي في مكافحة الفساد والاحتيال، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

وتأتي رعاية البنك العربي لهذه الفعالية انطلاقاً من حرص البنك المتواصل على دعم المؤتمرات والفعاليات المهنية التي تعنى بالمواضيع الهادفة الى تطوير الصناعة المالية والمصرفية.