“العربي” يرعى فعاليات يوم اليتيم في البلقاء بالتعاون مع بنك الملابس الخيري

قدّم البنك العربي موخراً دعمه لفعاليات برنامج يوم اليتيم بالتعاون مع بنك الملابس الخيري، حيث تم توزيع كسوة الملابس والأحذية والحقائب المدرسية على الأطفال في جامعة البلقاء التطبيقية.

ويأتي هذا الدعم انسجاماً مع نهج الاستدامة في البنك العربي ومسؤوليته تجاه المجتمع المحلي وحرصه كذلك على إتاحة الفرصة لموظفي البنك للتطوع بوقتهم وجهدهم في المبادرات المجتمعية التي تُعنى بتعزيز قيم التكافل والتعاون المجتمعي.

من جانبه أشاد الدكتور حسين الشبلي، أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية بدور البنك العربي الفاعل نحو المساهمة في تحقيق أهداف الهيئة و مد يد العون والمساعدة للأيتام قائلاً “إن تعاوننا المستمر مع البنك العربي والممتد منذ أكثر من 7 سنوات أثمر في تنفيذ العديد من الأنشطة الخيرية والترفيهية للأطفال أبرزها نشاط توزيع الكساء لأكثر من 7000 يتيم من مختلف المحافظات مما له الدور الكبير في تخفيف الأعباء الأقتصادية على الأسر العفيفة.”

وخدم بنك الملابس الخيري منذ تأسيسه في عام 2013 أكثر من 1,300,000 منتفع ووزع ما يزيد عن 6,000,000 قطعة ملابس للأسر العفيفة المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية والجمعيات الخيرية من خلال العديد من البرامج التي تستهدف كافة الفئات والذين يتم خدمتهم من خلال صالة الملابس في عمان والكرك.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية ‘معاً’، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام.