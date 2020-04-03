“العربي” يرفع تبرعه إلى 15 مليون دينار في مواجهة “كورونا”

عمان-الغد- أعلنت مجموعة البنك العربي عن رفع قيمة تبرعها لدعم جهود المملـكة في مواجهة واحتواء انتشـار فيروس كورونا المستجد ليصل الـى مبلغ اجمالي مقداره 15 مليون دينار. وكان البنك العربي قد تبرع في وقت سابق بمبلغ ثلاثة ملايين دينار لوزارة الصحة دعماً لجهودها في مكافحة هذا الوباء. وسيقدم البنك العربي الزيادة في تبرعه لصندوق (همة وطن).

ويأتي رفع البنك العربي لقيمة تبرعه إنطلاقاً من الواجب الوطني للبنك العربي وفي إطار مسؤوليته المجتمعية في دعم كافة الجهود والمبادرات الوطنية الرامية الى محاربة هذا الوباء والحد من آثاره وتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية على المملكة.

وثمن البنك العربي الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه ومشاركة مختلف الجهات والأجهزة والقطاعات على مختلف المستويات في المملكة من أجل تجاوز هذه الظروف الاستثنائية مؤكداً على ضرورة تكاتف الجميع وتفعيل قيم التعاون والمواطنة المسؤولة والمشاركة المجتمعية الفاعلة بما يضمن المحافظة على سلامة وصحة المواطنين وحماية الوطن والمحافظة على موارده ومنجزاته تحت مختلف الظروف والتحديات.