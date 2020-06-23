“العربي” يطلق برنامج التوفير الخاص بالأطفال واليافعين بحلته الجديدة

عمان-في إطار سعيه المستمر نحو تطوير خدماته وبرامجه المصرفية، أعلن البنك العربي مؤخراً عن تحديث برنامجه الخاص بالأطفال واليافعين حتى عمر 17 سنة وإطلاقه بحلته الجديدة تحت اسم”عربي جونير” وبباقة شاملة من المزايا الجديدة كلياً.

ويوفر برنامج “عربي جونير” بحلته الجديدة مجموعة واسعة من المزايا البنكية وغير البنكية صممت لتشجع الآباء والأمهات على الادخار لمستقبل أبنائهم ولتجعل من التوفير تجربة ممتعة وذات قيمة للأطفال، مما يسهم في زرع الثقافة المالية لديهم في سن مبكرة. وتشتمل هذه المزايا على: خيارات متعددة من الودائع بأسعار فائدة تفضيلية، إعفاء من رسوم الحد الأدنى للرصيد ورسوم التحويل من حساب الوالدين إلى حساب “عربي جونير”، بطاقة فيزا الدفع بتصميم خاص وبدون رسوم شهرية ومتاحة للدفع عبر الإنترنت، إسوارة الدفع الذكي “BandPay” معفية من رسوم الإصدار بألوان وأحجام مناسبة للأطفال واليافعين، والتي تتيح الدفع من حساب بطاقة فيزا الدفع بدون الحاجة لإبراز البطاقة الفعلية، وذلك من خلال تمرير الإسوارة على جهاز التاجر في الأماكن التي تقبل الدفعات بتقنية اللاتلامسية، هذا بالإضافة لميزة “التوفير الفوري” والتي تمكن الوالدين من التوفير لأبنائهم تلقائياً مع كل عملية شراء يقومون بها ببطاقة الدفع أو البطاقة الائتمانية، وذلك من خلال تحويل نسبة مئوية أو قيمة تقريبية، يحددها الوالدان بشكل مسبق، من قيمة عمليات الشراء ليتم تحويلها مع كل عملية شراء إلى حساب “عربي جونير” الخاص بالطفل. كذلك يقدم برنامج “عربي جونير” هدية فورية عند فتح الحساب ونقاط مكافآت ترحيبية ضمن برنامج “نقاط العربي” وسحوبات على جوائز نقدية شهرية تصل لغاية 10,000 دينار.