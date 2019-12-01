“العربي” يطلق حملة ترويجية خاصة بالتسوق عبر الانترنت بالتعاون مع “شوب آند شيب” من أرامكس

عمان-أطلق البنك العربي مؤخراً حملة ترويجية خاصة لحملة بطاقاته الائتمانية يقدم من خلالها العديد من المزايا القيّمة للعملاء عند استخدامهم لبطاقتهم للتسوق عبر الإنترنت مع خدمة “شوب آند شيب” من أرامكس.

وتتيح الحملة، التي تستمر لغاية 15/1/2020، لحاملي البطاقات الائتمانية وبطاقات التسوق عبر الإنترنت من البنك العربي الحصول على استرداد نقدي كامل لقيمة رسوم بدل الخدمات الجمركية الجديدة، وذلك بحد أعلى خمس شحنات أو 50 دينار أردني للعميل، بالإضافة إلى حصول العملاء على نقاط مكافآت مضاعفة على الحركات الشرائية التي يقومون بها عبر الإنترنت، وذلك ضمن برنامج “نقاط العربي”. كما توفر الحملة للمستخدمين الجدد اشتراك مجاني مدى الحياة في خدمة “شوب آند شيب”، بالإضافة إلى اشتراك في خدمة “شوب آند شيب فلكس” بقيمة 10 دولارات أميركية فقط للسنة الأولى.

وفي تعليقه على هذه الحملة، قال يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي– الأردن: “إننا في البنك العربي نحرص دائماً على إدامة التواصل مع عملائنا من خلال تزويدهم بعروض حصرية ومزايا ملموسة تواكب تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم المتنوعة”. وأضاف: “تشكل هذه الحملة ومن خلال العرض الذي تقدمه مع خدمة “شوب آند شيب” فرصة مميزة لحملة بطاقات البنك العربي الائتمانية للاستفادة من مزاياها القيّمة مما يعزز تجربتهم التسوقية عبر الإنترنت ويمنحهم قيمة أفضل”.

ومن جانبه، قال طارق أبو ياغي، مدير عام شركة أرامكس في الأردن: “يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الحملة بتقديم حلول شحن وتوصيل مبتكرة شاملة للعملاء. وستلعب هذه الحملة بالتعاون مع البنك العربي دوراً هاماً في ربط مزيد من المتسوقين مع تجار التجزئة عبر الإنترنت، وذلك انسجاماً مع توجهاتنا الرامية إلى لعب دور بارز في تطوير صناعة التجارة الإلكترونية، وربط الأسواق العالمية مع بعضها.”

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بطاقات البنك العربي الائتمانية تمنح حامليها مجموعة من المزايا من بينها، القبول الواسع محلياً وعالمياً، إضافة الى إمكانية الوصول إلى حسابات البطاقات الائتمانية بمنتهى السهولة وفي أي وقت عن طريق تطبيق “عربي موبايل” والخدمة المصرفية عبر الإنترنت “عربي أون لاين”. والاستفادة من خدمة التقسيط المريح لدى مجموعة واسعة من المتاجر، كما ويمكن لحاملي بطاقات البنك العربي إستخدام تطبيق عربي موبي كاش للدفع من خلال هواتفهم ال ذكية بدلاً من استخدام الطريقة التقليدية.