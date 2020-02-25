“العربي” يطلق حملة خاصة على قرض السيارة



عمان – أطلق البنك العربي مؤخرا حملة ترويجية على قرض السيارة تتضمن تقديم مزايا خاصة لعملائه الحاليين والجدد الذين يرغبون بشراء سيارات خلال فترة الحملة بتمويل من البنك العربي.

وتتيح الحملة والتي تستمر لغاية 31/3/2020 للعملاء الذين يحصلون على قرض سيارة من البنك العربي بقيمة 10,000 دينار أو أكثر لتمويل شراء سياراتهم الحصول على سعر فائدة تفضيلي وتأمين شامل مجاني للسنة الأولى بالإضافة إلى إعفاء من عمولة تنفيذ القرض.

وفي تعليقه على هذه الحملة قال يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: “نحرص في البنك العربي على تقديم حملات وبرامج مميزة وذات قيمة نوعية لعملائنا بما يتماشى مع إحتياجاتهم ومتطلباتهم.”

وأضاف: “تشكل هذه الحملة الخاصة فرصة مميزة للراغبين باقتناء سيارة حيث توفر حلول تمويلية مرنة من خلال سعر فائدة منافس والعديد من المزايا التفضيلية الأخرى”.

وتجدر الإشارة إلى أن قروض تمويل السيارات من البنك العربي تتضمن العديد من المزايا التفضيلية من بينها أسعار فائدة منافسة، وإمكانية الحصول على تمويل يصل لغاية 100,000 دينار مع فترة سداد تصل لغاية 7 سنوات، هذا إلى جانب فريق مبيعات مختص لخدمة العملاء في أي وقت، مع إتاحة خيار تمويل أكثر من سيارة بما في ذلك السيارات الجديدة والمستعملة وفقا للأحكام والشروط الخاصة بذلك. كما ويتيح البنك الفرصة لجميع الراغبين في الاستفادة من مجموعة الخدمات المصرفية التي يقدمها من إمكانية فتح الحسابات لدى البنك الكترونياً من خلال ثلاث خطوات بسيطة وآمنة وسريعة باستخدام الهواتف الذكية وأجهزة التابلت.