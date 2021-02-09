“العربي” يطلق عرضا بالتعاون مع “ترفل ون” للسياحة والسفر

عمان- أطلق البنك العربي مؤخرا بالتعاون مع شركة “ترفل ون” للسياحة والسفر، الشركة الرائدة في مجالها محليا وإقليميا، عرضا خاصا لعملائه في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بتوفير مزايا قيّمة يستفيد منها حاملو بطاقات البنك العربي عند الدفع بواسطة بطاقتهم لشراء خدمات السياحة والسفر وذلك من خلال الحجز على موقع الشركة الإلكتروني toghi.com أو زيارة أحد مكاتبها.

ويتيح العرض الجديد لحاملي البطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع من البنك العربي الحصول على استرداد نقدي بنسبة 10 % من قيمة حجوزاتهم (حتى نهاية شهر آذار) ليتم قيدها بشكل تلقائي لحساب البطاقة، بالإضافة إلى الحصول على نقاط مكافآت عبر برنامج “نقاط العربي” الذي يتيح للعملاء كسب النقاط واستبدالها بمجموعة واسعة من المكافآت النقدية والقسائم الشرائية المجانية. بالإضافة الى برنامج نقاط المكافآت المتوفر على موقع toghi.com، كما ويمنح العرض حصرياً لحاملي بطاقات البنك العربي الائتمانية إمكانية تقسيط قيمة حجوزاتهم بفائدة صفر% ولغاية 12 شهرا ضمن برنامج التسديد المريح عند استخدامهم لبطاقتهم للدفع في أي من مكاتب “ترفل ون” أو من خلال موقعهم الإلكتروني.

وتقدم شركة “ترفل ون” للسياحة والسفر من خلال موقعها الإلكتروني المميز toghi.com مجموعة متنوعة ومتكاملة من خدمات السفر والسياحة والتي تشمل حجز وإصدار تذاكر لأهم شركات الطيران العالمية، حجوزات الفنادق حول العالم، برامج سياحية متكاملة والمصممة خصيصا لتلبية جميع رغبات العملاء، خدمات استئجار السيارات والمواصلات بكافة فئاتها وأنواعها بالإضافة إلى توفير خدمات تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض محليّاً وعالمياً (MICE) وذلك بأفضل الأسعار مع توفير خدمات ما بعد البيع.