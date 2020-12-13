العربي يطلق عرضا خاصا بالتعاون مع كيا

عمان – أطلق البنك العربي مؤخراً عرضاً خاصاً لتمويل سيارتي كيا نيرو “NIRO” موديل 2020 وكيا كيه-5 موديل 2021 بالتعاون مع الشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن، وذلك في إطار اهتمامه الدائم بتقديم عروض وبرامج ترويجية مميزة لعملائه تواكب احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وسيكون بامكان العملاء الراغبين بشراء هذين الطرازين من سيارات كيا الاستفادة من مزايا هذا العرض الخاص والذي يسري لغاية 28/2/2021 والتي تتضمن سعر فائدة تفضيلي، تأمين شامل مجاني، عقد صيانة مجاني، خدمة المساعدة على الطريق مجاناً، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على القرض من دون دفعة أولى وإعفاء من عمولة تنفيذ القرض، وذلك ضمن إجراءات بسيطة وميسرة.

وفي تعليقه على هذا العرض قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: “إننا في البنك العربي نحرص باستمرار على تقديم حلول تمويلية متكاملة لعملائنا وتوفير العروض والحملات الترويجية المميزة ذات القيمة المضافة والتي تناسب احتياجاتهم التمويلية”. وأضاف: “يقدم هذا العرض الخاص بالتعاون مع كيا الأردن فرصة مميزة لاقتناء سيارة كيا بمواصفات منافسة بالإضافة الى الاستفادة من مجموعة من المزايا المتنوعة.”

و بدورهِ، قال السيد محمد عليّان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن: “نفخَر في كيا الأردن بتقديمنا – للسوق المحلية – سيارات تمتاز بالجودة العالية والاعتماديّة، ومن واجبنا أيضاً تقديم حلول تمويلية مبتكرة بالتعاون مع المؤسسات المصرفيه الرّائدة، وفي طليعتها البنك العربي الذي نعتَز بتعاوننا معه في هذه الحملة الترويجية لسيارتي كيا نيرو وكيا كيه-5.”

وتجدر الإشارة إلى أن قروض تمويل السيارات من البنك العربي تتضمن العديد من المزايا التفضيلية من بينها أسعار فائدة منافسة، وإمكانية الحصول على تمويل يصل لغاية 100,000 دينار مع فترة سداد تصل لغاية 8 سنوات، هذا إلى جانب فريق مبيعات مختص لخدمة العملاء في أي وقت، مع إتاحة خيار تمويل أكثر من سيارة بما في ذلك السيارات الجديدة والمستعملة وفقاً للأحكام والشروط الخاصة بذلك.