العربي يغلب السلط ويشعل المنافسة على اللقب

بلال الغلاييني

عمان– أشعل فريق العربي الصراع على لقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، بعد أن حقق فوزا ثمينا ومستحقا جاء على حساب ضيفه وحامل اللقب فريق السلط بنتيجة وصلت الى فارق 5 أهداف 30-25، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد في إطار لقاءات الجولة الخامسة.

العربي عوض خسارته الماضية التي تلقاها من فريق الأهلي ليرفع رصيده الى 8 نقاط من 5 مباريات، في الوقت الذي تراجع فيه فريق السلط الى المركز الثالث برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، بعد فريق الأهلي الذي جاء بالمركز الثاني بفارق الأهداف عن العربي المتصدر، حيث يملك الأهلي 8 نقاط لكن من 4 مباريات.

وأفلت فريق الحسين من الخسارة أمام فريق كفرنجة بعد أن أدرك التعادل معه 28-28 في الرمية الأخيرة عن طريق اللاعب معاذ عبيدات؛ حيث بقي كفرنجة مسيطرا على أجواء المباراة وكان الأقرب لتحقيق الفوز، لكنه لم يقو أمام الرمية الأخيرة للحسين، والأخير بقي بالمركز الرابع برصيد 5 نقاط، فيما عزز فريق كفرنجة من حظوظه بالبقاء بين الكبار بعد أن رفع رصيده الى 3 نقاط وبالمركز الخامس.

فريقا القوقازي والكتة ما يزالان يصارعان من أجل البقاء بين الكبار، ويبدو أن المنافسة بدأت تنحصر بينهما كونهما لم يحققا الفوز لغاية الآن وبقي رصيدهما خاليا من النقاط، وهما بحاجة الى كسب العديد من النقاط في الجولات المقبلة لضمان البقاء.

محمد علي يتصدر الهدافين

تصدر لاعب فريق العربي محمد علي فتح الله صدارة الهدافين بعد أن وصلت غلته الى 38 هدفا، مستغلا الأهداف التي سجلها في مرمى فريق السلط (8) أهداف، فما جاء بعده زميله من الفريق ذاته يزن فتح الله الذي سجل في المباريات الخمس الماضية 34 هدفا، في الوقت الذي تقدم فيه لاعب الأهلي معاذ طه الى المركز الثالث برصيد 28 هدفا سجلها في المباريات الأربع الماضية، ويأتي بعده لاعب فريق كفرنجة يوسف العسولي الذي سجل 24 هدفا، ثم جاء بعده لاعبا السلط إبراهيم حلمي وأحمد نايف بعد أن سجل كل لاعب 21 هدفا.