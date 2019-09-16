“العربي” يفتتح فرعه الجديد في شارع المطار

عمان-افتتح البنك العربي مؤخراً فرعاً جديداً له في شارع المطار – بجانب وزارة الخارجية، وذلك في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز شبكة فروعه في المملكة وتوفير مستويات خدمة تواكب متطلبات واحتياجات عملائه.

ويتميز الفرع الجديد بتصميمه العصري وخدماته المتكاملة، والتي تتضمن إلى جانب الخدمات المصرفية المعتادة قسماً خاصاً للخدمة الذاتية الرقمية، بالإضافة إلى توفير خدمة شخصية لعملاء برنامجي “إيليت” و”عربي بريميوم” عن طريق مدراء علاقة متخصصين.

وتعليقاً على افتتاح الفرع الجديد، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي– الأردن: “يأتي افتتاح البنك للفرع الجديد في شارع المطار انسجاماً مع جهود البنك المتواصلة نحو تعزيز نطاق تواجده الجغرافي والتواصل مع عملائه في مختلف مواقعهم وتقديم أفضل الحلول والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم. ” وأضاف: “حرصنا على تجهيز الفرع الجديد بمركز الخدمة الذاتية بتصميم عصري وخدمات رقمية متعددة وفق أحدث النظم لضمان خدمة عملائنا بطريقة أسرع وأكثر فاعلية على مدار الساعة وفقاً لأعلى المعايير والمقاييس.”

وإلى جانب باقة الخدمات المصرفية الشخصية الشاملة التي يقدمها الفرع لكبار العملاء “إيليت” وعملاء “عربي بريميوم”، يوفر الفرع كذلك باقة متنوعة من الخدمات المصرفية المعتادة مثل فتح الحسابات بمختلف أنواعها والقروض الشخصية وقروض السيارات والقروض السكنية وبطاقات الائتمان بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الرقمية (عربي اون لاين وعربي موبايل وغيرها) على مدار الساعة والتي تتيح للعملاء إتمام معاملاتهم المصرفيّة بمنتهى السهولة واليسر من تحويلات ودفع الفواتير وإصدار كشوف حسابات العملاء وغيرها. ويتوفر في الفرع الجديد خدمة التعرف على العميل من خلال بصمة شريان الأصبع والتي تتيح للعملاء اتمام حركات السحب والإيداع النقدي بكل سهولة إلكترونياً وبدون تعبئة أي نماذج ورقية. كما يوفر الفرع لعملائه العديد من الخدمات المصرفية من خلال مركز خدماته الذاتية من بينها: إصدار وتجديد بطاقات الصراف الآلي ذاتياً وفوريا، إصدار كشوفات الحساب بشكل ذاتي وفوري، صرف وإيداع شيكات البنك العربي بالدينار فوريا، سحب نقدي بسقوف أعلى بالإضافة إلى توفير خدمة شخصية لعملاء برنامجي “إيليت” و “عربي بريميوم” عن طريق مدراء علاقة متخصصين، وغيرها المزيد.