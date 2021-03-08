“العربي” يكرم موظفاته الأقدم عبر شبكته الإقليمية

عمان – بمناسبة يوم المرأة العالمي والذي يصادف الثامن من آذار من كل عام، كرّم البنك العربي مجموعة من موظفاته العاملات في البلدان التي يتواجد بها البنك عبر المنطقة وذلك تقديراً لجهودهن واسهاماتهن الوظيفية في مسيرة البنك. وتم التكريم في لقاء جرى بتقنية الإجتماع عن بعد بواسطة الإنترنت وجمع الموظفات المكرّمات مع نائب المدير العام التنفيذي للبنك العربي، الآنسة رندة الصادق.

وشمل التكريم مجموعة من موظفات البنك الأقدم خدمة، حيث يأتي ذلك في إطار حرص البنك العربي المتواصل على تقدير جهود كوادره النسائية وتسليط الضوء على مساهماتها الفاعلة عبر مختلف المستويات الوظيفية في تحقيق رؤية البنك وتوجهاته الإستراتيجية عبر شبكته، محلياً وإقليمياً.

وبهذه المناسبة قالت الآنسة رندة الصادق، نائب المدير العام التنفيذي للبنك العربي: “يواصل البنك العربي العمل على بناء وتطوير قدرات كوادره النسائية عبر مختلف البلدان التي يتواجد بها إنطلاقا من إيمانه بأهمية تمكين المرأة ودورها المحوري في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق الإنجازات على مختلف الأصعدة”. وأضافت الصادق: “يحرص البنك على إتاحة الفرصة لكل موظفاته في مختلف الدوائر والقطاعات للتطور والإرتقاء في السلم الوظيفي لأعلى المستويات إستناداً لمبدأ تساوي الفرص وضمن معايير المهنية والكفاءة والإنجاز”.

وتضمن اللقاء مداخلات من موظفات البنك عبرن خلالها عن شكرهن وتقديرهن للبنك على دعمه المتواصل لهن من خلال التدريب والتطور الوظيفي والتركيز على بناء القدرات وصقل مهاراتهن الوظيفية وفق أحدث الأساليب والممارسات العالمية.