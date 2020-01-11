“العربي” يكرم موظفيه المتطوعين ضمن برنامج “معا”

عمان- الغد- نظم البنك العربي، مؤخراً، الحفل التكريمي السنوي الخاص بموظفيه من رواد العمل التطوعي تقديراً لجهودهم التطوعية التي قاموا بها من خلال النشاطات والمبادرات المجتمعية التي يتبناها البنك.

ويأتي الاحتفال هذا العام تزامناً مع مرور عشر سنوات على إطلاق البنك العربي برنامجه الخاص بالمسؤولية الاجتماعية “معاً”، الذي يأتي ترجمة لتوجه البنك الاستراتيجي على صعيد الاستدامة الذي يغطي مجموعة من المحاور المجتمعية تشمل؛ الصحة ومكافحة الفقر والتعليم ودعم الأيتام وحماية البيئة، وذلك في إطار حرص البنك على دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة.

وحضر حفل التكريم الذي تم في مبنى الإدارة العامة للبنك العربي؛ رئيس مجلس إدارة البنك العربي السيد صبيح المصري، والمدير العام التنفيذي للبنك العربي السيد نعمة صبّاغ، ونائب المدير العام التنفيذي الآنسة رندة صادق، وعدد من مديري القطاعات والدوائر والموظفين.

وأثنى البنك، خلال الحفل، على جهود متطوعيه مسلطاً الضوء على بصمة العمل المجتمعي التي امتدت لتصل إلى ما يزيد على 1,220,000 مستفيد خلال السنوات العشر من عمر البرنامج، مما يجسد رسالة البنك العربي التنموية وحرصه على استثمار الجهود والطاقات في برامج وأنشطة مجتمعية وتطوعية تصب في مصلحة التنمية المجتمعية، هذا إلى جانب جهود البنك المتواصلة على صعيد نشر وتعزيز ثقافة التطوع والعمل الجماعي لخدمة المجتمع.

وفي كلمته خلال الاحتفال، عبر نعمة صبّاغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، عن فخره واعتزازه بالروح الإيجابية التي يتحلى بها متطوعو البنك العربي والتي تعكس صدق انتمائهم، مشيداً بجهودهم الدؤوبة عبر عشر سنوات للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة في مجتمعاتهم.

وقال الصباغ: “نواصل في البنك العربي مسيرتنا نحو الاستدامة في إطار رؤية البنك الرامية إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة وإحداث تأثير مجتمعي إيجابي يمتد للأجيال المقبلة”.

وأضاف: “إن محاور الاستدامة الخاصة التي وضعناها لأنفسنا -كمؤسسة مصرفية عريقة- والتي تتمثل في: التمويل المسؤول، وتمكين الموظفين، والتقارير الشفافة، والنظام الأمثل، والتعاون المجتمعي، تشكل ركيزة عملنا المؤسسي على هذا الصعيد ومن خلالها، فإننا نحرص على مواصلة تعزيز أدائنا وتكثيف جهودنا المشتركة مع مختلف الأطراف ذات العلاقة نحو بناء منظومة عمل مجتمعي ذات أطر متكاملة، تحقق الأثر الإيجابي المأمول في مجتمعاتنا وبيئتنا”.

ومن جانبه، تطرق طارق الحاج حسن -نائب رئيس أول- مدير إدارة البراندنج إلى مشاركة موظفي البنك الفاعلة ضمن فعاليات البرنامج خلال الأعوام العشرة الماضية، قائلاً: “يأتي هذا اليوم تتويجاً لجهود موظفينا وتجسيداً لروح المواطنة لديهم؛ حيث إنهم كرسوا أكثر من 24,600 ساعة تطوع بوقتهم وجهدهم وخبراتهم بكل تفانٍ من خلال ما يزيد على 6,720 مشاركة تطوعية؛ حيث يأتي ذلك انطلاقاً من حسهم بالمسؤولية تجاه مجتمعهم وإيماناً بقدرتهم على المساهمة في صنع التغيير وإحداث أثر إيجابي على المجتمع”.

وأضاف: “نعتز بموظفينا الذين يقدمون خير مثال للعمل التطوعي والروح الإيجابية؛ حيث إن جهودهم الخيرة تعكس رسالة البنك العربي واهتمامه بإثراء ثقافة التطوع وخلق منصة محفزة للعمل التطوعي الجماعي في مجتمعنا”.

وعبر الموظفون المكرمون عن شكرهم العميق واعتزازهم الكبير بالتقدير الذي تلقوه من البنك، والذي يشكل حافزاً لهم على مواصلة العطاء وبذل المزيد عبر مختلف النشاطات والمبادرات التي من شأنها أن تسهم في تطوير مجتمعهم وخدمة وطنهم وتحقيق التنمية المستدامة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية “معاً”، إحدى ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة قطاعات عدة، وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام.